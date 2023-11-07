Чорна п'ятниця: коли в Україні будуть великі розпродажі

Щороку наприкінці осені у всьому світі влаштовують унікальний розпродаж товарів. Багато магазинів, торговельних мереж, а також представники послуг проводять акції з дуже великими знижками. Такий масовий розпродаж у всіх країнах світу називається "Чорна п'ятниця". Триває вона зазвичай не один день, а кілька, а у багатьох продавців - до одного тижня.

Під час підготовки матеріалу використані джерела: Wikipedia, сайти великих магазинів та мереж в Україні.

Коли в Україні буде Чорна п'ятниця у 2023 році, а також як можна заощадити гроші на таких розпродажах, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Коли буде Чорна п'ятниця 2023

Традиція Чорної п'ятниці з'явилася у США. На День подяки американці традиційно їздять за покупками. Тож у ці дні оголошувався початок розпродажів перед Різдвом.

Магазини вигадали, як отримати вигоду з таких днів і почали з середини 60-х років влаштовувати великі сезонні розпродажі, які назвали Чорною п'ятницею. Традицію поступово підхопили в інших країнах світу.

У такі дні магазини відкриваються раніше і багато хто працює до останнього клієнта. Товари продають із дуже великими знижками й часом вивозять зі складів усе, що там лежало досить довго. І хоча ціни на багато товарів опускають, продавці все одно одержують прибуток, тому що встигають продати дуже багато.

Дата Чорної п'ятниці зазвичай йде у парі з датою Дня подяки. У 2023 році це свято випадає на 24 листопада (четвертий четвер листопада), а отже, Чорна п'ятниця у всьому світі буде 25 листопада.

Українські магазини починають розпродаж трохи раніше і цього року "полювати" на знижки та розпродажі можна вже з 15-18 листопада. Тривати знижки також будуть трохи довше - до 27-28 листопада. Розміри знижок - від 20 до 70%.

На розпродажах можна купити електроніку, побутову техніку, одяг, взуття, меблі, засоби гігієни та косметику, товари для дому, корисні дрібниці. Знижки будуть як у звичайних магазинах, так і онлайн-майданчиках.

Де і коли будуть знижки

Магазин Алло. Розпродаж стартує з 18 листопада і триватиме до 27 листопада. Знижки - до 60%.

Епіцентр. Чорна п'ятниця – з 21 по 30 листопада. Знижки – до 70%.

Розетка. Розпродаж стартує 26 листопада і триватиме кілька днів.

Фокстрот. Цінопад триватиме з 21 до 28 листопада.

Комфі. Чорна п'ятниця стартує 21 листопада, дату закінчення поки що не вказано.

Міжнародний онлайн-магазин Aliexpress проведе розпродаж із 24 по 27 листопада. Кіберпонеділок – 28 листопада, 29 листопада - останній день зі знижками 20%.

Єва. Початок розпродажів - з 9 листопада.

Ельдорадо. Початок розпродажу стартує 24 листопада.

Каста. Акції та знижки почнуть діяти з 24 листопада.

Як підготуватися до розпродажів

У Чорну п'ятницю можна купити речі, які ви давно хотіли. Однак є кілька нюансів, які вам справді допоможуть заощадити кошти та не змарнувати гроші.

1. Складіть список того, що ви хотіли б купити (те, що вас цікавить).

2. Заздалегідь (до Чорної п'ятниці) перевірте ціни на різних інтернет-майданчиках та в магазинах. Часто у магазинах на Чорну п'ятницю ставлять цінники зі знижкою, які не відповідають дійсності.

3. Вивчіть наперед характеристики, щоб не витрачати час на розуміння різниці між серіями та лінійками. Запишіть моделі, які вам підійдуть.

4. Приготуйте певну суму, яку ви готові витратити на покупки.

5. Перевірте доступ до інтернету, щоб під час шопінгу з дому ви не залишилися без зв'язку.

6. Будьте обережні та не здійснюйте сумнівних угод (ноунейм-магазин, дивні форми для переказу коштів та інше). Для шахраїв Чорна п'ятниця - теж свято.