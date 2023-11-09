Чорна п'ятниця 2023 року: як не стати жертвою шахраїв при масових розпродажах

Як робити покупки в Чорну п'ятницю

Офіційно Чорна п'ятниця у 2023 році - 25 листопада. Проте українські магазини вже розпочинають традиційні щорічні розпродажі. З 15-18 листопада багато магазинів почнуть знижувати ціни й вже заздалегідь оголошують про різні знижки та акції.

Очікується, що дні Чорної п'ятниці триватимуть до 27-28 листопада, тим більше, що 27 листопада - це Кіберпонеділок. Цього дня будуть мегарозпродажі в інтернет-магазинах.

Варто пам'ятати важливі правила покупок, оскільки маркетологи цього дня використовують безліч гачків, щоб заманити покупця та дати можливість купити товар, але за завищеною ціною. А ще такими розпродажами активно користуються шахраї.

Правила безпечних покупок у Чорну п'ятницю

Заздалегідь складіть список

Продумайте список необхідних товарів, які ви зможете придбати за розпродажів. Заздалегідь подивіться та порівняйте ціни на ці товари в різних онлайн магазинах та по можливості у звичайних магазинах. У дні знижок багато продавців перекреслюють завищену ціну і ставлять таку саму, як була і до розпродажу.

Вивчіть конфігурації та технічні характеристики товару. За знижкою є ризик придбати щось недороге, але без потрібних функцій.

Встановіть ліміт

Заздалегідь продумайте, яку суму ви готові витратити за розпродажу. Якщо у вас є приблизний список товарів – напишіть поряд максимальну суму, за яку ви готові придбати цей предмет.

Здійснюючи покупку в магазинах, звертайте увагу не лише на ціну, а й на якість товару. Адже часто покупці у метушні складають у кошики товари з великою знижкою, а продавці збувають неякісні товари з вигодою для себе.

Знайдіть потрібні магазини

Маючи список необхідних товарів, пошукайте відповідні інтернет-магазини. Перевірте асортименти, почитайте відгуки покупців. Це заощадить вам час і гроші, тому що не доведеться переглядати десятки різних магазинів і шукати відповідні знижки.

Ретельно перевіряйте інформацію

Перед початком оплати покупок перевірте сторінку, де ви купуєте товар. Шахраї можуть робити спеціальні фейкові сторінки популярних сайтів, щоб отримати персональні дані покупців. І після реєстрації з вашого рахунку вони зможуть списувати кошти.

Звертайте увагу на наявність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товар, щоб не потрапити на фальсифікований товар. Інформація про товари має бути зазначена державною мовою, а товари, які мають гарантійні терміни експлуатації, повинні супроводжуватися гарантійними талонами.

Права споживача

Знижена ціна або розпродаж - не означає, що продавець може продати неякісний або невідповідний товар. Якщо товар пошкоджено, він не підійшов, його характеристики не відповідають заявленим – ви маєте право його повернути та отримати назад свої гроші. Також ви можете обміняти його протягом 14 днів.

Товари, придбані зі знижкою, поширюються на вимоги, передбачені ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" про здійснення гарантійного ремонту товару, обмін або розірвання договору купівлі-продажу та повернення сплачених коштів за товар.

Завжди вимагайте чек, розрахунковий документ, фіскальний чи торговий чек - документи, які дозволять обміняти або повернути товар.

Обмірковуйте покупки

Якщо щось розмітають у вас на очах або сайт інформує, що товар закінчується, не ведіться на інстинкти - це зовсім не означає, що цей товар дійсно потрібен.

Є простий спосіб. Зупиніться на хвилину і запитайте: мені справді потрібна ця річ? Або: чи я можу спокійно прожити без цієї речі ще місяць? Якщо ви отримаєте відповідь "так", це вбереже вас від імпульсивної покупки. Такі інстинкти приємні для продавця, але вони погані друзі для покупців.