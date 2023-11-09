Черная пятница 2023: как не стать жертвой мошенников при массовых распродажах

Как совершать покупки в Черную пятницу

Официально Черная пятница в 2023 году - 25 ноября. Однако украинские магазины уже начинают традиционные ежегодные распродажи. С 15-18 ноября многие магазины начнут снижать цены и уже заранее объявляют о различных скидках и акциях.

Ожидается, что дни Черной пятницы продлятся до 27-28 ноября, тем более, что 27 ноября - это Киберпонедельник. В этот день будут мега-распродажи в интернет-магазинах.

Стоит помнить важные правила покупок, так как маркетологи в этот день используют множество крючков, чтобы заманить покупателя и дать ему возможность купить товар, но по завышенной цене. А еще такими распродажами активно пользуются мошенники.

Правила безопасных покупок в Черную пятницу

Заранее составьте список

Продумайте список необходимых товаров, которые вы сможете приобрести в дни распродаж. Заранее посмотрите и сравните цены на эти товары в разных онлайн магазинах и по возможности в обычных магазинах. В дни скидок многие продавцы перечеркивают завышенную цену и ставят точно такую же, как была и до распродажи.

Изучите конфигурации и технические характеристики товара. По скидке есть риск приобрести что-то недорогое, но без нужных вам функций.

Установите лимит

Заранее продумайте, какую сумму вы готовы потратить в дни распродажи. Если у вас есть приблизительный список товаров - напишите рядом максимальную сумму, за которую вы готовы приобрести этот предмет.

Совершая покупку в магазинах, обращайте внимание не только на цену, но и на качество товара. Ведь часто покупатели в суматохе складывают в корзины товары с большой скидкой, а продавцы сбывают некачественные товары с выгодой для себя.

Найдите нужные магазины

Имея список необходимых товаров, поищите подходящие интернет-магазины. Проверьте ассортимент, почитайте отзывы покупателей. Это сэкономит вам время и деньги, так как не придется просматривать десятки разных магазинов и искать подходящие скидки.

Тщательно проверяйте информацию

Перед началом оплаты покупок, проверьте страницу, где вы покупаете товар. Мошенники могут делать специальные фейковые страницы популярных сайтов, чтобы заполучить персональные данные покупателей. И после регистрации с вашего счета они смогут списывать средства.

Обращайте внимание на наличие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товаре, чтобы не попасть на фальсифицированный товар. Информация о товарах должна быть указана на государственном языке, а товары, имеющие гарантийные сроки эксплуатации должны сопровождаться гарантийными талонами.

Права потребителя

Сниженная цена или распродажа - не значит, что продавец вам может продать некачественный или неподходящий товар. Если товар поврежден, он не подошел, его характеристики не соответствуют заявленным - вы имеете право его вернуть и получить обратно свои деньги. Также вы можете его обменять в течение 14 дней.

Товары, приобретенные со скидкой, распространяются требования, предусмотренные ст. 8 Закона Украины "О защите прав потребителей" об осуществлении гарантийного ремонта товара, обмене или расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных средств за товар.

Всегда требуйте чек, расчетный документ, фискальный или торговый чек - документы, которые позволят вам обменять или вернуть товар.

Обдумывайте покупки

Если что-то разметают у вас на глазах или сайт информирует, что товар заканчивается, не ведитесь на инстинкты - это совсем не значит, что вам этот товар действительно нужен.

Есть простой способ. Остановитесь на минуту и задайте себе вопрос: мне действительно нужна эта вещь? Или: я могу спокойно прожить без этой вещи еще месяц? Если вы получите ответ "да", то это убережет вас от импульсивной покупки. Такие инстинкты приятны продавцу, но они плохие друзья для покупателей.