Чорна ніжка на розсаді зникне після цих процедур: найпростіші лайфхаки

Чому виникає чорна ніжка на розсаді

"Чорна ніжка томатів знайома всім, хто вирощував розсаду. Це коренева гниль, яка раптово проявляється почорнінням кореневої шийки й виляганням стебел. Коли з’являється чорна ніжка, захист решти розсади стає нагальною проблемою господаря", - розповідає експерт.

Вона пояснює, що ця хвороба викликана грибами, спори яких є в ґрунті. Інфекція атакує ослаблену рослину на кореневій шийці. Часто хвороба активізується на сіянцях, травмованих під час пікірування чи пересадки у відкритий ґрунт.

Основними факторами, що провокує появу чорної ніжки є:

недостатнє освітлення;

загущені посадки;

висока вологість (перезволоження ґрунту);

переохолодження ґрунту біля кореня (через полив холодною водою, холодні ночі).

Як запобігти цій проблемі

"Насамперед потрібно видалити усі хворі рослини і найближчі до них здорові, бо інфекція передається від заражених коренів. Потім беріться до порятунку здорових рослин. Полийте розчином марганцівки та трохи спушіть землю навколо стебел", - радить експерт.

Якщо розсада густо посіяна, зробіть отвори в землі цвяхом чи зубочисткою і засипте у них розжарений пісок (можна вермикуліт перліт), який вбере зайву вологу.

Не поливайте доти, поки земля не підсохне, тоді й збудник відступить. Для профілактики й після виявлення чорної ніжки на розсаді потрібно поливати зелень відваром цибулиння, готувати його як для крашанок.