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У Чорнобильському заповіднику з'явилося стадо коней Пржевальського: фото з висоти пташиного польоту

Коні Прежевальського в Чорнобилі (фото: zapovidnyk.org.ua)
Автор: Юлія Гаюк

У Чорнобильському заповіднику помітили стадо коней Пржевальського. Стадо диких тварин вільно бігало луками. Станом на зараз у заповіднику проживає 150 представників цього виду.

Світлинами поділилися на сторінці заповідника у Facebook.

Коні Пржевальського в Чорнобильській зоні

Відомо, що зона відчуження стала місцем, де природа отримала друге дихання та шанс на відновлення. Зараз там, в абсолютно диких умовах, ростуть рідкісні представники флори, а також відновлюють свою популяцію червонокнижні тварини.

Зокрема, й коні Пржевальського, які належать до видів, які зникають.

Нещодавно в заповіднику помітили ціле стадо молодих тварин. Коні ходили полем і, ймовірно, випасалися.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Що відомо про коней Пржевальського

Цей вид належить до диких коней і не може бути прирученим або свійським. Коні Пржевальського мають одну з найдревніших особливостей забарвлення коней - саврасу масть. Вона характеризується пастельними відтінками гнідо-саврасої масті з характерною темною смугою уздовж спини.

Кінь Пржевальського належить до східного підвиду диких коней. Їхніми попередниками були тарпани, проте їх було винищено до кінця XIX століття. Тому зараз кінь Пржевальського - це єдиний наявний вид диких коней.

Коні Пржевальського є рідкісним або видом, що зникає. У дикій природі вони повністю зникли в середині XX століття. Натомість збереглися лише в зоопарках.

Фото: zapovidnyk.org.ua

Загроза зникнення цього виду все ще лишається до нашого часу. Одна з місцевих популяцій існує у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику. Зараз їхня орієнтовна чисельність складає 150 особин.

Раніше ми показували кумедні фото тварин з Чорнобильського заповідника.

А ще розповідали, яка рідкісна тварина з'явилася в зоні відчуження, проте ніколи не селиться поряд із людьми.

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Чорнобильтварини