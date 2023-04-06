В Чернобыльском заповеднике появилось стадо лошадей Пржевальского: фото с высоты птичьего полета

Лошади Пржевальского в Чернобыльской зоне

Известно, что зона отчуждения стала местом, где природа получила второе дыхание и шанс на восстановление. Сейчас там, в совершенно диких условиях, произрастают редкие представители флоры, а также восстанавливают свою популяцию краснокнижные животные.

В частности, и кони Пржевальского, принадлежащие к исчезающим видам.

Недавно в заповеднике было замечено целое стадо молодых животных. Лошади ходили по полю и, вероятно, паслись.

Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

Что известно о лошадях Пржевальского

Этот вид относится к диким коням и не может быть прирученным или домашним. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасу масть. Она характеризуется пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.

Лошадь Пржевальского относится к восточному подвиду диких коней. Их предшественниками были тарпаны, однако они были истреблены до конца XIX века. Поэтому сейчас лошадь Пржевальского - это единственный имеющийся вид диких коней.

Лошади Пржевальского являются редким или исчезающим видом. В одичавшей природе они полностью исчезли в середине XX века. Зато сохранились только в зоопарках.

Фото: zapovidnyk.org.ua

Угроза исчезновения этого вида все еще остается до наших дней. Одна из местных популяций существует в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В настоящее время их ориентировочная численность составляет 150 особей.