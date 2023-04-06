В Чернобыльском заповеднике появилось стадо лошадей Пржевальского: фото с высоты птичьего полета

В Чернобыльском заповеднике заметили стадо лошадей Пржевальского. Стадо диких животных свободно бегало по лугам. В настоящее время в заповеднике проживает 150 представителей этого вида.
Фотографиями поделились на странице заповедника в Facebook.
Известно, что зона отчуждения стала местом, где природа получила второе дыхание и шанс на восстановление. Сейчас там, в совершенно диких условиях, произрастают редкие представители флоры, а также восстанавливают свою популяцию краснокнижные животные.
В частности, и кони Пржевальского, принадлежащие к исчезающим видам.
Недавно в заповеднике было замечено целое стадо молодых животных. Лошади ходили по полю и, вероятно, паслись.
Фото: facebook.com/zapovidnyk2018
Этот вид относится к диким коням и не может быть прирученным или домашним. Лошади Пржевальского имеют одну из самых древних особенностей окраски лошадей - саврасу масть. Она характеризуется пастельными оттенками гнедо-саврасовой масти с характерной темной полосой вдоль спины.
Лошадь Пржевальского относится к восточному подвиду диких коней. Их предшественниками были тарпаны, однако они были истреблены до конца XIX века. Поэтому сейчас лошадь Пржевальского - это единственный имеющийся вид диких коней.
Лошади Пржевальского являются редким или исчезающим видом. В одичавшей природе они полностью исчезли в середине XX века. Зато сохранились только в зоопарках.
Фото: zapovidnyk.org.ua
Угроза исчезновения этого вида все еще остается до наших дней. Одна из местных популяций существует в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. В настоящее время их ориентировочная численность составляет 150 особей.
Раньше мы показывали забавные фото животных из Чернобыльского заповедника.
А еще рассказывали, какое редкое животное появилось в зоне отчуждения, но никогда не селится рядом с людьми.