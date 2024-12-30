У чому зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії: який колір треба кожному знаку Зодіаку

Овен

Кольори: зелений, червоний, білий.

Овни - енергійні та рішучі, і Зелена Змія буде сприятливо налаштована до них, якщо вони виберуть одяг у кольорах, які поєднують активність і природу. Зелений - колір року, а червоний підкреслить їхню пристрасть.

Телець

Кольори: зелений, коричневий, бежевий, пастельні відтінки.

Тельці прагнуть стабільності та спокою, тому природні та м'які кольори будуть найкращими для них. Зелений колір Змії посилить їхній зв'язок із природою, а нейтральні відтінки створять відчуття затишку та гармонії.

Близнюки

Кольори: жовтий, зелений, блакитний, сірий.

Близнюки - допитливі й адаптивні, вони можуть носити кольори, які асоціюються зі змінами та різноманітністю. Зелений і блакитний підійдуть для їхніх різноманітних настроїв і бажаного балансу.

Рак

Кольори: білий, сріблястий, зелений, персиковий.

Раки цінують гармонію та емоційну глибину. Білий і сріблястий додають легкості та чистоти, а зелений допомагає зберегти зв'язок із природою та захистити від негативних впливів.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Лев

Кольори: золотий, помаранчевий, чорний, зелений.

Леви полюбляють бути в центрі уваги, і яскраві відтінки помаранчевого або золотого підкреслять їхню харизму. Зелений, як основний колір року, гармоніюватиме з їхнім царственим стилем.

Діва

Кольори: зелений, сірий, бежевий, білий.

Діви прагнуть все тримати в порядку і відомі своєю практичністю. Зелений - заспокійливий і гармонійний колір, а сірий і бежевий підкреслять їхню природність і стриманість.

Терези

Кольори: рожевий, блакитний, фіолетовий, зелений.

Терези цінують красу і гармонію в житті. Рожевий і блакитний відображають їхнє прагнення до балансу, а зелений допомагає зміцнити їхню інтуїцію і зв'язки з природою.

Скорпіон

Кольори: чорний, темно-зелений, бордовий, пурпурний.

Скорпіони - інтенсивні та пристрасні, і для них підійдуть темні та глибокі відтінки. Чорний символізує їхню силу, а темно-зелений допоможе розкрити інтуїцію.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)

Стрілець

Кольори: синій, фіолетовий, зелений, червоний.

Стрільці - шукачі пригод, для них важливе поєднання яскравих, насичених кольорів. Синій і фіолетовий додадуть мудрості та глибини, а зелений принесе удачу.

Козоріг

Кольори: чорний, темно-зелений, сірий, коричневий.

Козероги практичні та стримані, тому їм пасуватимуть темні та нейтральні кольори, які уособлюють силу та стабільність. Темно-зелений - це гармонія з природою і сила.

Водолій

Кольори: блакитний, сріблястий, зелений, синій.

Водолії - інноватори та прогресивні особистості, і для них ідеально підходять яскраві, але гармонійні кольори. Блакитний і сріблястий додадуть креативності та оригінальності.

Риби

Кольори: зелений, лавандовий, сріблястий, бірюзовий.

Риби - чутливі та інтуїтивні, і їм підійдуть м'які, водні відтінки. Зелений сприятиме їхньому зв'язку з природою, а сріблястий додасть містики.

Для всіх знаків Зодіаку рекомендується додавати у вбрання відтінки зеленого, бо він є основним кольором року, пов'язаним із Дерев'яною Змією. Зелений допоможе збалансувати енергетику і привернути удачу, а вибір додаткових кольорів може залежати від особистих вподобань і астрологічних особливостей кожного знака.

Що вдягнути на Новий рік 2025 (ілюстрація: pixabay.com)