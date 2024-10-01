В чем согреться в октябре: модные образы с теплыми свитерами и гольфами-водолазками
Прохладная осень потихоньку вступает в свои права. И если еще пару дней назад можно было комбинировать летние платья, сарафаны и даже шорты с пиджаками и легкими куртками, то в ближайшее время стоит задуматься о теплых и многослойных луках.
РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем этой осенью комбинировать свитера и гольфы-водолазки.
Водолазка + леопардовые джинсы + пальто
Как известно, леопардовый принт сейчас на пике популярности. Для расслабленного повседневного лука надевайте джинсы с высокой посадкой с анималистичным принтом, черный свитер и длинное пальто такого же оттенка. Дополните образ объемной сумкой и ботильонами.
Модный образ на осень (фото: instagram.com/styleidealist)
Водолазка + замшевый пиджак + прямые брюки
Образ в коричневой гамме точно выделит вас из толпы. Надевайте брюки прямого кроя и гольф-водолазку более насыщенного оттенка, а сверху накиньте замшевый пиджак. Дополнят лук ботильоны с узкими носками и на небольших каблуках, стильная сумка и золотые украшения.
Стильный лук в офис (фото: instagram.com/femmeblk)
Водолазка + костюм с жилетом + пальто
Стильный лук на деловую встречу или в офис можно разбавить водолазкой контрастного цвета. Надевайте костюм в тонкую полоску, состоящий из жилета и брюк, а также красный гольф. Сверху накиньте теплое пальто. Завершат лук миниатюрная сумка бордового оттенка и обувь на высоких каблуках.
Образ на деловую встречу (фото: instagram.com/venswifestyle)
Водолазка + кожаная рубашка + джинсы
Вариант лука на "бабье лето": джинсы, белый гольф и кожаная рубашка или куртка. Этот образ в комбинации с грубыми ботинками или удобными кроссовками подойдет на каждый день.
Образ с джинсами (фото: instagram.com/thandimaq)
Свитер + юбка миди
Строгую юбку-карандаш можно скомбинировать с ярким свитером, а также добавить в образ акценты с помощью массивного украшения на шее, браслета и сережек. Завершат лук высокие сапоги и вместительная сумка из замши.
Лук с ярким свитером (фото: instagram.com/nnennaechem)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Karina Fashion stylist, Lydia Tsegay, Renia Jaz, Thandi, NNENNA.