Чому жовтіє листя на баклажанах і як цього позбутися: найкращі народні методи

Як визначити причину, чому жовтіє листя

Багато дачників стикаються із проблемою пожовтіння листя під час вирощування баклажанів. Викликати жовтизну на листі баклажанів та інших рослин може нестача поживних елементів у ґрунті.

"Яких речовин не вистачає в ґрунті, можна визначити по тому, в якій частині рослини спостерігається листя хворобливого забарвлення. Через нестачу азоту відбувається рівномірне пожовтіння усієї листової пластини. Рослини призупиняють зростання, стебла стають тонкими, квіток утворюється мало, і вони дрібні. При значному дефіциті азоту жовтіє вся рослина", - пояснює городниця.

Баклажани дуже чутливі до нестачі фосфору та калію. При дефіциті калію, як і при надлишку азоту, на нижньому листі рослин з'являється крайовий опік у вигляді світлої облямівки по всьому периметру листка.

"Магній - це елемент, який відповідає за зелений колір листя. Від нестачі магнію в першу чергу починає страждати коренева система, а потім жовтіє старіше нижнє листя між прожилками, при цьому самі прожилки залишаються зеленими. У запущеному випадку між зеленими жилками з'являються жовті і помаранчеві плями", - додає господиня.

Часто листя на баклажанах жовтіє від нестачі заліза, при цьому у рослини розвивається хлороз: як і в разі нестачі магнію, прожилки на листі залишаються зеленими, а ділянка між прожилками може значно висвітлюватися.Розвиватися хлороз починає з верхнього листя.

"Однією з можливих причин пожовтіння нижнього листя на баклажанах може стати неправильне поливання: потрапляння крапель води на листя в жарку сонячну погоду викликає сонячні опіки, а якщо листя ще й торкається землі, на ньому розвиваються грибкові хвороби та гнилі", - каже городниця.

Чим підживити баклажани, щоб позбутися жовтого листя

Якщо є нестача азоту, можна полити зеленим добривом, або настоєм коров'яку. Розведіть 1 л цієї речовини у 10 л води й полийте рослини.

"Якщо потрібна "екстерна допомога" кущам, то візьміть 10-відсотковий аміак. 10 кубиків речовини розчиніть у 10 л води й полийте по пів літра під кущ", - радить городниця.

Брак азоту також можна покрити сечовиною - її потрібно загорнути в ґрунт уздовж рядів баклажанів. На 1 кв. м достатньо 30 г сечовини. Також можна взяти аміачну селітру, тоді її треба давати з розрахунку 40 г на 1 кв.м.

"Або можна зробити розчин аміачної селітри - 2 ст. л. на 10 л води й полити під кущ на зволожений ґрунт", - каже господиня.

Якщо рослинам не вистачає фосфору і калію, то на листі з'являється сіра облямівка - крайовий опік. У цьому випадку треба рослині дати деревний попіл. Під корінь посипте жменю речовини й полийте водою.

"Якщо ж є нестача магнію, то пластина листя стає жовтою. Проявляється це на нижньому листі. Щоб позбутися проблеми, розведіть 10 сульфату магнію у 10 л води й обприскайте листя", - говорить городниця.

Також жовте листя може з'являтись через павутинного кліща. Тоді на листі виникають дірочки.

"Треба терміново вирішувати цю проблему, бо рослина може скинути все листя", - застерігає господиня.

У цьому випадку 100 г цибулиння залийте 5 л води, настоюйте протягом 3-5 днів, процідіть та обприскайте листя з обох боків. Або дрібно наріжте 2 головки часнику і залийте 1 л води, настоюйте кілька днів, процідіть і розведіть з водою у пропорції 1:1. І цим засобом обприскайте листя з обох боків.

"Народні методи допоможуть при профілактиці, їх треба застосовувати раз на 5 днів. Якщо павутинний кліщ уже розповсюдився, то використовувати Фітовер-М і колоїдну сірку", - каже городниця.