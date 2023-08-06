Почему желтеют листья на баклажанах и как от этого избавиться: лучшие народные методы

Как определить причину, почему желтеют листья

Многие дачники сталкиваются с проблемой пожелтения листьев при выращивании баклажанов. Вызвать желтизну на листьях баклажанов и других растений может нехватка питательных элементов в почве.

Каких веществ не хватает в почве, можно определить по тому, в какой части растения наблюдаются листья болезненной окраски. Из-за недостатка азота происходит равномерное пожелтение всей листовой пластины. Растения приостанавливают рост, стебли становятся тонкими, цветков образуется мало, и они мелкие. При дефиците азота желтеет все растение", - объясняет огородница.

Баклажаны очень чувствительны к недостатку фосфора и калия. При дефиците калия, как и при избытке азота, на нижних листьях растений появляется краевой ожог в виде светлой каймы по всему периметру листа.

"Магний - это элемент, отвечающий за зеленый цвет листьев. От недостатка магния в первую очередь начинает страдать корневая система, а затем желтеют старые нижние листья между прожилками, при этом сами прожилки остаются зелеными. В запущенном случае между зелеными жилками появляются желтые" и оранжевые пятна", - добавляет хозяйка.

Часто листья на баклажанах желтеют от недостатка железа, при этом у растения развивается хлороз: как и в случае недостатка магния, прожилки на листьях остаются зелеными, а область между прожилками может значительно освещаться. Развиваться хлороз начинает с верхних листьев.

"Одной из возможных причин пожелтения нижних листьев на баклажанах может стать неправильная поливка: попадание капель воды на листья в жаркую солнечную погоду вызывает солнечные ожоги, а если листья еще и затрагивают землю, на них развиваются грибковые болезни и гнили", - говорит огородница.

Чем подкормить баклажаны, чтобы избавиться желтого листья

Если есть недостаток азота, можно полить зеленым удобрением или настоем коровяка. Разведите 1 л этого вещества в 10 л воды и полейте растения.

"Если нужна "экстерная помощь" кустам, возьмите 10-процентный аммиак. 10 кубиков вещества растворите в 10 л воды и полейте по пол литра под куст", - советует огородница.

Нехватку азота также можно покрыть мочевиной - ее нужно добавить в почву вдоль рядов баклажанов. На 1 кв. м достаточно 30 г мочевины. Также можно взять аммиачную селитру, тогда ее нужно давать из расчета 40 г на 1 кв.

"Или можно сделать раствор аммиачной селитры - 2 ст. л. на 10 л воды и полить под куст на увлажненную почву", - говорит хозяйка.

Если растениям не хватает фосфора и калия, то на листьях появляется серая кайма - краевой ожог. В этом случае нужно растению дать древесную золу. Под корень посыпьте горсть вещества и полейте водой.

"Если же есть недостаток магния, то пластина листьев становится желтой. Проявляется это на нижних листьях. Чтобы избавиться от проблемы, разведите 10 сульфата магния в 10 л воды и опрыскайте листья", - говорит огородница.

Также желтые листья могут появляться из-за паутинного клеща. Тогда на листьях возникают дырочки.

"Тогда надо срочно решать проблему, потому что растение может сбросить все листья", - предостерегает хозяйка.

В этом случае 100 г луковой шелухи залейте 5 л воды, настаивайте в течение 3-5 дней, процедите и опрыскайте листья с обеих сторон. Или мелко нашинкуйте 2 головки чеснока и залейте 1 л воды, настаивайте несколько дней, процедите и разведите с водой в пропорции 1:1. И этим средством опрыскивайте листья с обеих сторон.

"Народные методы помогут при профилактике, их нужно применять раз в 5 дней. Если паутинный клещ уже распространился, то использовать Фитовер-М и коллоидную серу", - говорит огородница.