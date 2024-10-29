Чому у жінок целюліт виникає частіше, ніж у чоловіків: основні причини

Целюліт - це жирові відкладення, які накопичуються під поверхнею шкіри та тиснуть на сполучну тканину.

оли жирові клітини під шкірою ростуть, вони розширюються і натискають на сполучну тканину трохи нижче поверхні шкіри.

"Генетична схильність відіграє вирішальну роль, оскільки деякі гени впливають на розподіл жиру та характеристики сполучної тканини", - каже

У жінок шкіра тонша, ніж у чоловіків, що теж робить целюліт менш помітним.

У сучасному світі є деякі креми та косметичні процедури, такі як лазерна терапія та радіочастотне лікування можуть допомогти зменшити появу целюліту.

Однак, найпростіше змінити спосіб життя, додати здорове харчування та підтримувати нормальну вагу.