Чому у жінок целюліт виникає частіше, ніж у чоловіків: основні причини

Целюліт з’являється незалежно від віку - частіше у жінок, рідше у чоловіків. Дерматолог розповіла, чому у більшості чоловіків взагалі немає целюліту та які фактори на це впливають
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.
Целюліт - це жирові відкладення, які накопичуються під поверхнею шкіри та тиснуть на сполучну тканину.
оли жирові клітини під шкірою ростуть, вони розширюються і натискають на сполучну тканину трохи нижче поверхні шкіри.
"Генетична схильність відіграє вирішальну роль, оскільки деякі гени впливають на розподіл жиру та характеристики сполучної тканини", - каже
У жінок шкіра тонша, ніж у чоловіків, що теж робить целюліт менш помітним.
У сучасному світі є деякі креми та косметичні процедури, такі як лазерна терапія та радіочастотне лікування можуть допомогти зменшити появу целюліту.
Однак, найпростіше змінити спосіб життя, додати здорове харчування та підтримувати нормальну вагу.
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