UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Чому у жінок целюліт виникає частіше, ніж у чоловіків: основні причини

Чому у жінок целюліт виникає частіше, ніж у чоловіків (фото: Getty Images)
Автор: Тетяна Самарук

Целюліт з’являється незалежно від віку - частіше у жінок, рідше у чоловіків. Дерматолог розповіла, чому у більшості чоловіків взагалі немає целюліту та які фактори на це впливають

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Целюліт - це жирові відкладення, які накопичуються під поверхнею шкіри та тиснуть на сполучну тканину. 

оли жирові клітини під шкірою ростуть, вони розширюються і натискають на сполучну тканину трохи нижче поверхні шкіри.

"Генетична схильність відіграє вирішальну роль, оскільки деякі гени впливають на розподіл жиру та характеристики сполучної тканини", - каже 

У жінок шкіра тонша, ніж у чоловіків, що теж робить целюліт менш помітним.

У сучасному світі є деякі креми та косметичні процедури, такі як лазерна терапія та радіочастотне лікування можуть допомогти зменшити появу целюліту.

Однак, найпростіше змінити спосіб життя, додати здорове харчування та підтримувати нормальну вагу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Догляд за шкіроюЗдоров'я