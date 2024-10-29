Почему у женщин целлюлит возникает чаще, чем у мужчин: основные причины

Целлюлит появляется независимо от возраста - чаще у женщин, реже у мужчин. Дерматолог рассказала, почему у большинства мужчин вообще нет целлюлита и какие факторы на это влияют
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Целлюлит - это жировые отложения, которые накапливаются под поверхностью кожи и давят на соединительную ткань.
жировые клетки под кожей растут, они расширяются и нажимают на соединительную ткань чуть ниже поверхности кожи.
"Генетическая предрасположенность играет решающую роль, поскольку некоторые гены влияют на распределение жира и характеристики соединительной ткани", - говорит
У женщин кожа тоньше, чем у мужчин, что тоже делает целлюлит менее заметным.
В современном мире есть некоторые кремы и косметические процедуры, такие как лазерная терапия и радиочастотное лечение могут помочь снизить появление целлюлита.
Однако, проще всего изменить образ жизни, добавить здоровое питание и поддерживать нормальный вес.
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