Почему у женщин целлюлит возникает чаще, чем у мужчин: основные причины

Целлюлит - это жировые отложения, которые накапливаются под поверхностью кожи и давят на соединительную ткань.

жировые клетки под кожей растут, они расширяются и нажимают на соединительную ткань чуть ниже поверхности кожи.

"Генетическая предрасположенность играет решающую роль, поскольку некоторые гены влияют на распределение жира и характеристики соединительной ткани", - говорит

У женщин кожа тоньше, чем у мужчин, что тоже делает целлюлит менее заметным.

В современном мире есть некоторые кремы и косметические процедуры, такие как лазерная терапия и радиочастотное лечение могут помочь снизить появление целлюлита.

Однако, проще всего изменить образ жизни, добавить здоровое питание и поддерживать нормальный вес.