Почему женщинам не хочется секса: врач назвала точные причины
Если женщина испытывает снижение полового влечения, то есть либидо, это может быть признаком заболеваний, а не только потому, что настроение плохое, погода не та, или партнер не тот. Ведь хотеть получить сексуальную разрядку – нормально, как для мужчин, так и для женщин.
Об этом рассказала эндокринолог Анастасия Галецкая.
Что такое это загадочное "либидо"?
По словам врача, это первобытный половой инстинкт, желание физической близости.
Если перевести слово "либидо" дословно с латыни – это похоть, желание, страсть и стремление.
Конечно же нарушение бывает как у мужчин, так и у женщин, но в статье поговорим именно о женской проблеме.
Чаще всего женщины обращаются с такими жалобами
Отсутствует сексуальное желание в течение 6 месяцев и более – на это следует обратить внимание и обратиться за помощью.
Избегание или отказ от физической близости.
Сложности с достижением полового возбуждения, также неприятные ощущения во время полового контакта.
Причины снижения либидо:
- физическая усталость или выгорание,
- повышение уровня пролактина,
- нарушение функции щитовидной железы,
- сахарный диабет,
- снижение уровня половых гормонов,
- некоторые лекарственные препараты,
- психологические и психиатрические нарушения,
- инфекционные заболевания,
- сердечная недостаточность,
- почечная недостаточность,
- менопауза – перед или после.
К какому врачу следует идти
Поскольку причин пониженного полового влечения немало, стоит сначала прийти к вашему семейному врачу. Он поможет вам сориентироваться, к какому узкому специалисту следует обращаться.
"Помните, что забота о своем здоровье включает и сексуальное здоровье также, и им не нужно пренебрегать. Ваша жизнь стоит того, чтобы быть полноценной и наполненной", - посоветовала Анастасия Галецкая.
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