Чому жаба лізе в хату: ось, що говорять прикмети і забобони

Жаба, яка лізе до оселі, може неабияк налякати - адже будинок не є природним середовищем земноводних. Дехто вважає, що це неодмінно принесе проблеми, а дехто вважає, що така поведінка жаби - до хорошої новини.
РБК-Україна (проєкт Styler) пояснює, що означає ця прикмета, а також як можна запобігти біді.
У багатьох культурах жаба асоціюється з різними аспектами життя. В одних традиціях її вважають символом багатства і удачі, в інших - попередженням про неприємності або хвороби.
Наприклад, наші пращури вірили, що на жабу (а також на змію чи кота) перетворюється місцева відьма. В такій подобі вона легко пробиралася в хлів і наводила пристріт на корів - щоб не було молока.
Водночас за іншими легендами жаба символізувала родючість, вбивати її - гріх. Тому непрохану гостю, як і інших тварин, обережно спроваджували або чекали, допоки земноводне втече.
Крім цього, в східних культурах жаба - символ неабиякої удачі і багатства. До цих земноводних ставляться з великою пошаною та навіть виготовляють з металу та каменів фігурки жабок - до грошей.
Якщо жаба потрапила до вашого дому, вважається, що це знак того, що в житті настає період змін, а отже, ви повинні бути готовими до нового етапу.
До того ж жаба традиційно асоціюється з водною стихією, адже вона живе в вологих середовищах. Тому її поява в домі може означати, що найближчими днями варто очікувати на сильний дощ або зміну погодних умов.
Колір та розмір жаби, яка лізе до хати, впливають на трактування прикмет. Зокрема:
Поведінка і колір жаби, яка лізе до хати, впливає на значення забобону (ілюстративне фото: Freepik)
Проте поведінка непроханої гості також має різні пояснення, наприклад:
Попри різноманіття трактувань, боятися жаби не варто. Як зазначають зоозахисники, жаба може шукати нову оселю через руйнування природного середовища, тому може лізти до підвалів або будинків з високим рівнем вологості.
Якщо жаба лізе до хати - її не можна вбивати (ілюстративне фото: Freepik)
Втім, залишати гостю як домашню тваринку не варто. Однак, виганяти її або завдавати жабі шкоди категорично не можна - це може прикликати ще більше неприємностей. Найкраще - відчинити двері та дозволити жабі піти самостійно.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: РадіоТрек, книга Володимира Галайчука "Українська міфологія", The Spruce.