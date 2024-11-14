Почему лягушка лезет в дом: вот, что говорят приметы и суеверия

Лягушка, которая лезет в дом, может изрядно испугать - ведь дом не является природной средой земноводных. Некоторые считают, что это непременно принесет проблемы, а некоторые считают, что такое поведение лягушки - к хорошей новости.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что означает эта примета, а также как можно предотвратить беду.

Лягушка лезет в дом - хорошая или плохая примета

Во многих культурах лягушка ассоциируется с разными аспектами жизни. В одних традициях ее считают символом богатства и удачи, в других - предупреждением о неприятностях или болезнях.

К примеру, наши предки верили, что в лягушку (а также в змею или кота) превращается местная ведьма. В таком виде она легко пробиралась в хлев и наводила сглаз на коров - чтобы не было молока.

В то же время по другим легендам лягушка символизировала плодородие, убивать ее - грех. Поэтому непрошеную гостью, как и других животных, осторожно провожали или ждали, пока земноводное уйдет.

Кроме этого, в восточных культурах лягушка - символ незаурядной удачи и богатства. К этим земноводным относятся с большим уважением и даже изготовляют из металла и камней фигурки лягушек - к деньгам.

Если лягушка попала в ваш дом, считается, что это знак того, что в жизни наступает период перемен, а значит, вы должны быть готовы к новому этапу.

К тому же лягушка традиционно ассоциируется с водной стихией, ведь она обитает во влажных средах. Поэтому ее появление в доме может означать, что в ближайшие дни следует ожидать сильного дождя или смены погодных условий.

Поведение и цвет лягушки

Цвет и размер лягушки, которая лезет в дом, влияют на трактовку примет. В частности:

лягушка коричневая, еще и большая - к ссорам с коллегами на работе

лягушка зеленого цвета - будут ссоры с близкими людьми или родственниками

Поведение и цвет лягушки, которая лезет в дом, влияет на значение суеверия (иллюстративное фото: Freepik)

Однако поведение незваной гостьи также имеет разные объяснения, например:

лягушка сидит возле дома - в семье могут быть неприятности

если лягушка сидит под дверью - к различным новостям или изменениям

лягушка залезла в дом, но сидит у двери - приедут родственники

после того, как лягушка залезла в дом, она быстро перепрыгнула порог - гости приедут, но не задерживаются надолго

лягушка сидит в доме и квакает - будет дождь

лягушка прыгает по столу - могут быть проблемы с финансами

Что делать, если лягушка лезет в дом

Несмотря на разнообразие трактовок, бояться лягушки не стоит. Как отмечают зоозащитники, лягушка может искать новое жилище из-за разрушения природной среды, поэтому может лезть в подвалы или дома с высоким уровнем влажности.

Если лягушка лезет в дом - ее нельзя убивать (иллюстративное фото: Freepik)

Впрочем, оставлять гостю как домашнее животное не стоит. Однако выгонять ее или наносить лягушке вред категорически нельзя - это может привести к еще большим неприятностям. Лучше всего - открыть дверь и разрешить лягушке уйти самостоятельно.