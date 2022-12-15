Чому взуття починає скрипіти під час ходьби: як це виправити

Чому взуття починає рипіти

Заводський брак. Ця причина найчастіша. У процесі виготовлення взуття виробники можуть використовувати неякісну шкіру із низькими показниками гнучкості. Майстри можуть порушити технологію проклеювання – це теж викликає скрип.

Потрібен ремонт. Скрип може сигналізувати про те, що вашим черевикам потрібен терміновий ремонт. Може відшаровуватись підошва або потрапив пісок у дрібні тріщини.

Неправильний догляд. Сушіння взуття на батареї або біля обігрівача, накопичення вологи під устілкою - це викликає скрип.

Як позбутися скрипу

Перший спосіб найскладніший - позбавитися цих черевиків і купити нові. Якщо взуття нове й у вас не закінчився гарантійний талон - можна спробувати обміняти невдалу пару у продавця. При покупці варто походити трохи магазином, щоб переконатися у відсутності скрипу.

Якщо взуття не нове і почало скрипіти після довгого носіння - сходіть до майстра і перевірте, чи не потребують ваші черевики ремонту.

Ще можуть допомогти народні способи, якщо проблема була у вологості, піску чи іншій дрібній неприємності.

Скрипить щось усередині? Займіться устілкою: просушіть взуття за допомогою фену усередині. Насипте трохи тальку під устілку та розподіліть по всій поверхні. Перевірте, чи щільно устілка прилягає.

Якщо проблема не в устілці, то можна попрацювати з поверхнею взуття. На шкіряні елементи нанесіть трохи воску чи вазеліну. Також можна використовувати рицинову олія - це пом'якшить матеріал.

При скрипі у підошві потрібно пом'якшити саме її. Поставте на ніч черевики на вологу ганчірку. Ще можна прогріти підошву за допомогою фена – це додасть еластичності.

Також варто перевірити супінатор – при його пошкодженні чи деформації взуття може видавати характерний скрип. З цією проблемою допоможе впоратися майстер.