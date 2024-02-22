Чому вранці виникає біль у горлі: лікарі назвали можливі причини

Причини болю у горлі

Ознаки та симптоми болю у горлі можуть відрізнятися залежно від того, що її викликає.

Зневоднення. Вашому тілу некомфортно, якщо ви не п'єте достатньо води або дуже швидко потієте. Зневоднення також може статися, якщо ви приймаєте ліки, які змушують вас частіше мочитися чи втрачати вагу води.

Вночі, коли ви годинами обходитеся без води, ви можете прокинутися із сухістю в роті та першінням у горлі, через яке вам буде важко ковтати.

Інші ознаки зневоднення включають:

Головний біль

Втома

Який відчуває запаморочення

М'язові спазми

Опухлі ноги

Чутливість до тепла

Запор

Сеча темного кольору

Почуття спраги - ознака того, що ви вже зневоднені. Найкращий спосіб лікування зневоднення та сухості у горлі - пити багато води. Ви також можете використовувати суміші або порошки для регідратації, які повертають електроліти до організму.

Кількість води, необхідна вам щодня, залежить від вашого віку, зростання, ваги та місцевої погоди. Стандартна рекомендація - вісім склянок води на день, але запитайте свого лікаря, що підходить саме вам.

Хропіння та апное уві сні. Кожен хропе в якийсь момент свого життя. Гучне, різке хропіння виникає, коли м'язи горла розслабляються, а повітря, що проходить через дихальне горло, викликає вібрацію тканин навколо нього.

Постійна вібрація дихальних шляхів через хропіння є поширеною причиною болю у горлі. Хропіння також тісно пов'язане з диханням через рот, через яке, коли ви прокидаєтеся, у роті може стати сухість і першіння в горлі.

Хоча хропіння є звичайним явищем, хронічний хропіння може бути ознакою апное уві сні - серйозного порушення сну, при якому дихання може починатися і зупинятися кілька разів за ніч.

Існують різні типи апное уві сні, але найпоширенішим типом є обструктивне апное уві сні (СОАС). Коли у вас ОАС, м'язи горла розслабляються і блокують дихальні шляхи, коли ви лягаєте. Через це стає важко дихати. Прокинутися з болем у горлі або сухістю у роті – одна з характерних ознак.

Інші симптоми включають:

Почуття сонливості протягом дня

Гучне хропіння

Несподівано прокидаюся, задихаючись і задихаючись.

Головний біль

Труднощі з концентрацією уваги

Почуття примхливості чи дратівливості

Підвищений артеріальний тиск

Нічна пітливість

Низький статевий потяг

Якщо ви хропете занадто голосно або прокидаєтеся з болем у горлі та сухістю в роті, повідомте про це свого лікаря. Вам можуть провести дослідження сну, щоб контролювати активність вашого серця, легенів та мозку, а також провести деякі тести для підтвердження.

Варіанти лікування включають зміну способу життя, наприклад, зниження ваги, регулярні фізичні вправи або відмову від куріння та алкоголю. Якщо ви багато хропете, спробуйте спати на боці – сон на спині лише погіршить ситуацію. Ваш лікар також може прописати вам ліки проти алергії чи снодійне, щоб ви могли спокійно спати.

Алергія. Якщо у вас алергія на алергени навколишнього середовища, такі як пилок, пліснява, шерсть тварин або пилові кліщі, перебування поряд з ними може спричинити подразнення носа та дихальних шляхів. Це може призвести до сверблячки або першіння в горлі. Більшість ліків проти алергії (антигістаміни) продаються без рецепта та можуть полегшити роздратування. Якщо ви не впевнені, на що у вас алергія, спитайте свого лікаря.

Вірусні інфекції. Віруси, що викликають такі інфекції, як застуда чи грип, часто є причиною болю у горлі.

Інші симптоми вірусної інфекції можуть включати:

Кашель

Нежить

Чхання

Висока температура

Хрипкий чи скрипучий голос

Опухлі залози на шиї чи щелепі

Біль у тілі

Головний біль

Нудота чи блювання

Зазвичай вірусні інфекції проходять протягом 5-7 днів без лікування. Антибіотики не діють під час вірусної інфекції. Якщо у вас біль або висока температура, легке знеболювальне може допомогти полегшити симптоми. Якщо біль у горлі сильний і триває понад тиждень, повідомте про це свого лікаря.

Стрептококове захворювання горла. Бактеріальна інфекція також може дуже швидко спричинити біль у горлі. Найбільш поширеною причиною є бактерія Streptococcus pyogenes, що викликає запалення горла.

Інші симптоми включають:

Утруднення ковтання

Висока температура

Червоні, опухлі мигдалики. На них можуть бути білі плями або смуги гною.

Крихітні червоні плями на небі.

Збільшення лімфатичних вузлів на шиї

Якщо у вас ангіна, ваш лікар пропише курс антибіотиків для її лікування.

Кислотний рефлюкс. Це розлад травлення, що виникає, коли шлункова кислота повертається стравоходом у горло. Медичний термін для цього захворювання – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). Інші симптоми можуть включати печію, хрипкий голос або біль у горлі, який відчувається як грудка, коли ви прокидаєтеся вранці.

Якщо у вас кислотний рефлюкс, повідомте про це лікаря. Ви також можете приймати безрецептурні ліки, щоб полегшити проблеми із травленням.

Пухлини. У вас може хворіти горло, якщо у вас є ракова пухлина або пухлина поруч із горлом або в ньому, мовою або поруч із голосовим апаратом (гортанню).

Інші симптоми можуть включати:

Охриплість голосу

Утруднення ковтання

Шумне дихання

Кров у слині

Якщо у вас є якісь із цих симптомів, негайно повідомте свого лікаря. Можливо, вам доведеться розпочати лікування раку.

ВІЛ інфекція. Вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) - це різновид вірусної інфекції. На ранніх стадіях це може спричинити біль у горлі або симптоми грипу. Якщо ви ВІЛ-позитивні, більшу частину часу у вас може бути сильний біль у горлі. Це може бути пов'язано з грибковою інфекцією, яка називається молочницею порожнини рота, яка може виникнути через відсутність імунітету.

Якщо ви підозрюєте ВІЛ-інфекцію та у вас болить горло, негайно пройдіть тестування. ВІЛ-інфекцію можна контролювати за допомогою звичайних ліків, але чим раніше ви про це дізнаєтесь, тим краще. Лікування та ліки також знижують ваші шанси передати вірус іншим людям.

Коли звернутися до лікаря

Якщо ви часто прокидаєтеся з болем у горлі або вона триває понад тиждень або двох, повідомте про це свого лікаря. Вони можуть зробити деякі аналізи або взяти мазок із горла, щоб з'ясувати, що є причиною. Залежно від діагнозу лікар визначить план лікування.

Якщо через біль у горлі вам важко дихати або ковтати, або ви відчуваєте грудку в горлі, якнайшвидше зверніться до лікаря. Якщо у вас вірусна або бактеріальна інфекція та висока температура, зверніться до лікаря. Ви можете прийняти безрецептурні знеболювальні, щоб знизити температуру та покращити самопочуття.

Якщо біль у горлі є симптомом апное уві сні, крім аналізів сну лікар може направити вас до отоларинголога, щоб унеможливити будь-які структурні блоки, які можуть викликати проблеми зі сном.

Що ви можете зробити, щоб почуватися краще

Хоча сильний біль у горлі може вимагати медичної допомоги, є речі, які ви можете зробити вдома, щоб полегшити симптоми.

Наприклад:

Смокчіть шматочки льоду або фруктове морозиво, щоб заспокоїти горло. Ви також можете скуштувати льодяники або пастилки.

Використовуйте зволожувач повітря, якщо там, де ви спите, повітря сухе.

Полощіть горло солоною водою, щоб зменшити свербіж у горлі.

Пийте теплі напої та багато рідини, щоб уникнути зневоднення.

Використовуйте мед, щоб полегшити кашель у дорослих. Дітям можна мед, якщо вони старші 1 року.