Почему утром возникает боль в горле: врачи назвали возможные причины

Причины боли в горле

Признаки и симптомы боли в горле могут различаться в зависимости от того, что ее вызывает.

Обезвоживание. Вашему телу некомфортно, если вы не пьете достаточно воды или слишком быстро потеете. Обезвоживание также может произойти, если вы принимаете лекарства, которые заставляют вас чаще мочиться или терять вес воды.

Ночью, когда вы часами обходитесь без воды, вы можете проснуться с сухостью во рту и першением в горле, из-за которого вам будет трудно глотать.

Другие признаки обезвоживания включают в себя:

Головная боль

Усталость

Испытывающий головокружение

Мышечные спазмы

Опухшие ноги

Чувствительность к теплу

Запор

Моча темного цвета

Чувство жажды - признак того, что вы уже обезвожены. Лучший способ лечения обезвоживания и сухости в горле - пить много воды. Вы также можете использовать смеси или порошки для регидратации, которые возвращают электролиты в организм.

Количество воды, необходимое вам каждый день, зависит от вашего возраста, роста, веса и местной погоды. Стандартная рекомендация - восемь стаканов воды в день, но спросите у своего врача, что подходит именно вам.

Храп и апноэ во сне. Каждый храпит в какой-то момент своей жизни. Громкий, резкий храп возникает, когда мышцы горла расслабляются, а воздух, проходящий через дыхательное горло, вызывает вибрацию тканей вокруг него.

Постоянная вибрация дыхательных путей из-за храпа является распространенной причиной боли в горле. Храп также тесно связан с дыханием через рот, из-за которого, когда вы просыпаетесь, во рту может стать сухость и першение в горле.

Хотя храп является обычным явлением, хронический храп может быть признаком апноэ во сне - серьезного нарушения сна, при котором дыхание может начинаться и останавливаться несколько раз за ночь.

Существуют различные типы апноэ во сне, но наиболее распространенным типом является обструктивное апноэ во сне (СОАС). Когда у вас ОАС, мышцы горла расслабляются и блокируют дыхательные пути, когда вы ложитесь. Из-за этого становится трудно дышать. Проснуться с болью в горле или сухостью во рту - один из характерных признаков.

Другие симптомы включают в себя:

Чувство сонливости в течение дня

Громкий храп

Внезапно просыпаюсь, задыхаясь и задыхаясь.

Головная боль

Трудности с концентрацией внимания

Чувство капризности или раздражительности

Повышенное артериальное давление

Ночная потливость

Низкое половое влечение

Если вы храпите слишком громко или просыпаетесь с болью в горле и сухостью во рту, сообщите об этом своему врачу. Вам могут провести исследование сна, чтобы контролировать активность вашего сердца, легких и мозга, а также провести некоторые тесты для подтверждения.

Варианты лечения включают изменение образа жизни, например, снижение веса, регулярные физические упражнения или отказ от курения и алкоголя. Если вы много храпите, попробуйте спать на боку - сон на спине только ухудшит ситуацию. Ваш врач также может прописать вам лекарства от аллергии или снотворное, чтобы вы могли спокойно спать.

Аллергия. Если у вас аллергия на аллергены окружающей среды, такие как пыльца, плесень, шерсть животных или пылевые клещи, пребывание рядом с ними может вызвать раздражение носа и дыхательных путей. Это может привести к зуду или першением в горле. Большинство лекарств от аллергии (антигистамины) продаются без рецепта и могут облегчить раздражение. Если вы не уверены, на что у вас аллергия, спросите своего врача.

Вирусные инфекции. Вирусы, вызывающие такие инфекции, как простуда или грипп, часто являются причиной боли в горле.

Другие симптомы вирусной инфекции могут включать:

Кашель

Насморк

Чихание

Высокая температура

Хриплый или скрипучий голос

Опухшие железы на шее или челюсти

Боль в теле

Головная боль

Тошнота или рвота

Обычно вирусные инфекции проходят за 5-7 дней без лечения. Антибиотики не действуют при вирусной инфекции. Если у вас боль или высокая температура, легкое обезболивающее может помочь облегчить симптомы. Если боль в горле сильная и длится более недели, сообщите об этом своему врачу.

Стрептококковое заболевание горла. Бактериальная инфекция также может очень быстро вызвать боль в горле. Наиболее распространенной причиной является бактерия Streptococcus pyogenes, вызывающая воспаление горла.

Другие симптомы включают в себя:

Затруднение глотания

Высокая температура

Красные, опухшие миндалины. На них также могут быть белые пятна или полосы гноя.

Крошечные красные пятна на небе.

Увеличение лимфатических узлов на шее

Если у вас ангина, ваш врач пропишет вам курс антибиотиков для ее лечения.

Кислотный рефлюкс. Это расстройство пищеварения, которое возникает, когда желудочная кислота возвращается по пищеводу в горло. Медицинский термин для этого заболевания - гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Другие симптомы могут включать изжогу, хриплый голос или боль в горле, которая ощущается как комок, когда вы просыпаетесь утром.

Если у вас кислотный рефлюкс, сообщите об этом своему врачу. Вы также можете принимать безрецептурные лекарства, чтобы облегчить проблемы с пищеварением.

Опухоли. У вас может болеть горло, если у вас есть раковая опухоль или опухоль рядом с горлом или в нем, на языке или рядом с голосовым аппаратом (гортанью).

Другие симптомы могут включать:

Охриплость голоса

Затруднение глотания

Шумное дыхание

Кровь в слюне

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, немедленно сообщите своему врачу. Возможно, вам придется начать лечение рака.

ВИЧ- инфекция. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - это разновидность вирусной инфекции. На ранних стадиях это может вызвать боль в горле или симптомы гриппа. Если вы ВИЧ-положительны, большую часть времени у вас может быть сильная боль в горле. Это может быть связано с грибковой инфекцией, называемой молочницей полости рта, которая может возникнуть из-за отсутствия иммунитета.

Если вы подозреваете ВИЧ-инфекцию и у вас болит горло, немедленно пройдите тестирование. ВИЧ-инфекцию можно контролировать с помощью обычных лекарств, но чем раньше вы об этом узнаете, тем лучше. Лечение и лекарства также снижают ваши шансы передать вирус другим людям.

Когда обратиться к врачу

Если вы часто просыпаетесь с болью в горле или она длится более недели или двух, сообщите об этом своему врачу. Они могут сделать некоторые анализы или взять мазок из горла, чтобы выяснить, что является причиной. В зависимости от вашего диагноза врач определит план лечения.

Если из-за боли в горле вам трудно дышать или глотать, или вы чувствуете ком в горле, как можно скорее обратитесь к врачу. Если у вас вирусная или бактериальная инфекция и высокая температура, обратитесь к врачу. Вы можете принять безрецептурные обезболивающие, чтобы снизить температуру и улучшить самочувствие.

Если боль в горле является симптомом апноэ во сне, помимо анализов сна врач может направить вас к отоларингологу, чтобы исключить любые структурные блоки, которые могут вызывать проблемы со сном.

Что вы можете сделать, чтобы чувствовать себя лучше

Хотя сильная боль в горле может потребовать медицинской помощи, есть вещи, которые вы можете сделать дома, чтобы облегчить симптомы.

Например:

Сосите кусочки льда или фруктовое мороженое, чтобы успокоить горло. Вы также можете попробовать леденцы или пастилки.

Используйте увлажнитель воздуха, если там, где вы спите, воздух сухой.

Полощите горло соленой водой, чтобы уменьшить зуд в горле.

Пейте теплые напитки и много жидкости, чтобы избежать обезвоживания.

Используйте мед, чтобы облегчить кашель у взрослых. Детям можно мед, если они старше 1 года.