Почему по утрам болит голова: названы самые частые причины
Головная боль сразу после пробуждения может доставить дискомфорт и снизить работоспособность. А частые головные боли в начале дня могут сигнализировать о каких-то проблемах со здоровьем, поэтому стоит получить консультацию семейного врача.
Эксперты NHS (Национальной службы охраны здоровья Великобритании) назвали самые частые причины головной боли по утрам.
Стресс
Если вы проснулись утром с пульсирующей головной болью утром, то это может указывать, что ваш мозг отреагировал на падение гормонов стресса. Такое происходит в ситуации, когда после тяжелой напряженной рабочей недели у вас образовался выходной и вы смогли полноценно расслабиться. Из-за гормональных изменений кровеносные сосуды сужаются, а потом расширяются и это вызывает головную боль.
Обезвоживание
Жаркие дни, недостаточное потребление воды в течение дня - все это может привести к головной боли по утрам из-за обезвоживания организма. Кстати, именно обезвоживание приводит к сильным головным болям по утрам после приема алкогольных напитков накануне.
Бруксизм
Таким словом в медицине называют ночной срежет зубами. Если вы склонны к бруксизму, то по утрам у вас может болеть голова. По словам экспертов, скрежет зубами и сжатие челюстей во сне могут быть результатом сильного стресса или беспокойства.
Алкоголь
Даже совсем небольшая доза алкоголя, например, бокал вина или 1 бутылочка пива - могут стать причиной сильной головной боли по утрам.
Пищевые триггеры
Существует целый ряд продуктов, которые называют возбудителями головной боли. Такую пищу не стоит употреблять в большом количестве, а особенно - на ночь.
К таким продуктам относятся:
- Сыр
- Газированные напитки
- Темный шоколад
- Обработанное мясо и рыба
Как облегчить головную боль
- Прием болеутоляющих препаратов
- Занятия для расслабления (йога, массаж, медитация)
- Измените привычки (отрегулируйте график сна, больше гуляйте, последите за рационом питания и временем приема пищи)
- Замените подушку (на более низкую, твердую).
- Сократите потребление напитков с кофеином (чай, кофе, кока-кола)
Когда нужно обратиться к врачу обязательно
- Головные боли повторяются несколько раз в неделю или они очень сильные
- Обезболивающие и расслабляющие занятия не помогают
- Пульсирующая боль спереди или с одной стороны головы
- Тошнота, рвота, болезненные ощущения от света или шума
- Головная боль возникла внезапно, и она очень болезненная
- Нарушение речи или зрения, трудности с ходьбой, спутанность сознания
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