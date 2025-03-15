Чому витягується розсада і як її врятувати: секрети від городників

Причини витягування розсади

Основною причиною витягування розсади є недостатнє освітлення. Коли насіння сіють надто рано, наприклад, у лютому, а світловий день ще дуже короткий, рослини не отримують достатньо світла, що призводить до витягування стебел.

Це особливо помітно, якщо рослини розташовані в темному місці або далеко від джерела природного світла. Іншою важливою причиною є надмірна вологість та висока температура.

Частий полив у поєднанні з підвищеною температурою в приміщенні сприяють швидкому росту, але стебла стають тонкими та слабкими. Коли ґрунт занадто вологий і посіви занадто густі, це може призвести до розвитку "чорної ніжки", грибкової хвороби, яка вражає стебло, ускладнюючи лікування.

Як запобігти витягуванню розсади

Для запобігання витягуванню важливо забезпечити оптимальні умови для рослин.

По-перше, розсада потребує достатнього освітлення. Використовуйте фітолампи або розміщуйте рослини у добре освітленому місці, щоб вони отримували від 12 до 14 годин світла на добу.

Крім того, обертайте ємності з розсадою, щоб вони не витягувались в один бік. Також необхідно контролювати температуру і вологість. Для томатів, наприклад, оптимальна температура вдень становить 18-22°C, а вночі - 14-16°C.

Зменшить частоту поливів, підтримуючи ґрунт трохи вологим, але не мокрим. Важливим аспектом є підживлення. Зменшить кількість азотних добрив, які стимулюють ріст зелених частин рослини, і надавайте перевагу комплексним добривам, що містять калій і фосфор, які зміцнюють кореневу систему.

Для певних рослин витягування розсади є поганою ознакою (фото: Freepik.com)

Що робити, якщо розсада вже витягнулась?

Якщо розсада вже витягнулась, є кілька способів її виправити. Перше, що потрібно зробити - це пікірування, або пересадка рослин в окремі ємності. Це дозволить їм мати більше простору для розвитку, а також зменшить ризик затінення однією рослиною іншої.

При пересадці заповнюйте ємність ґрунтом на 2/3 об'єму, залишаючи місце для підсипання. Додатково можна підсипати ґрунт до сім’ядольних листків, але не вище. Це сприяє утворенню нових коренів і зміцнює стебло.

Якщо витягування не припиняється, використовуйте регулятори росту, які допоможуть потовщити стебла і зупинити надмірне витягування. Першу обробку варто проводити, коли з'являються 3-4 справжні листки у томатів, перців чи баклажанів, або при появі сім’ядоль у капусти.

Для квітів обробка необхідна при переростанні. Не забудьте забезпечити добру циркуляцію повітря навколо розсади і поступово знижувати температуру в приміщенні, щоб уповільнити ріст рослин.

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