Чому витягується розсада і як її врятувати: секрети від городників

Витягування розсади - це проблема, яка часто турбує садівників, і виникає через неправильний догляд або несприятливі умови. Однак, ця ситуація може бути виправлена, якщо дотримуватись кількох простих і ефективних порад.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає причини цього явища та методи боротьби з ним, щоб ваші рослини росли здоровими та міцними.
Основною причиною витягування розсади є недостатнє освітлення. Коли насіння сіють надто рано, наприклад, у лютому, а світловий день ще дуже короткий, рослини не отримують достатньо світла, що призводить до витягування стебел.
Це особливо помітно, якщо рослини розташовані в темному місці або далеко від джерела природного світла. Іншою важливою причиною є надмірна вологість та висока температура.
Частий полив у поєднанні з підвищеною температурою в приміщенні сприяють швидкому росту, але стебла стають тонкими та слабкими. Коли ґрунт занадто вологий і посіви занадто густі, це може призвести до розвитку "чорної ніжки", грибкової хвороби, яка вражає стебло, ускладнюючи лікування.
Для запобігання витягуванню важливо забезпечити оптимальні умови для рослин.
По-перше, розсада потребує достатнього освітлення. Використовуйте фітолампи або розміщуйте рослини у добре освітленому місці, щоб вони отримували від 12 до 14 годин світла на добу.
Крім того, обертайте ємності з розсадою, щоб вони не витягувались в один бік. Також необхідно контролювати температуру і вологість. Для томатів, наприклад, оптимальна температура вдень становить 18-22°C, а вночі - 14-16°C.
Зменшить частоту поливів, підтримуючи ґрунт трохи вологим, але не мокрим. Важливим аспектом є підживлення. Зменшить кількість азотних добрив, які стимулюють ріст зелених частин рослини, і надавайте перевагу комплексним добривам, що містять калій і фосфор, які зміцнюють кореневу систему.
Якщо розсада вже витягнулась, є кілька способів її виправити. Перше, що потрібно зробити - це пікірування, або пересадка рослин в окремі ємності. Це дозволить їм мати більше простору для розвитку, а також зменшить ризик затінення однією рослиною іншої.
При пересадці заповнюйте ємність ґрунтом на 2/3 об'єму, залишаючи місце для підсипання. Додатково можна підсипати ґрунт до сім’ядольних листків, але не вище. Це сприяє утворенню нових коренів і зміцнює стебло.
Якщо витягування не припиняється, використовуйте регулятори росту, які допоможуть потовщити стебла і зупинити надмірне витягування. Першу обробку варто проводити, коли з'являються 3-4 справжні листки у томатів, перців чи баклажанів, або при появі сім’ядоль у капусти.
Для квітів обробка необхідна при переростанні. Не забудьте забезпечити добру циркуляцію повітря навколо розсади і поступово знижувати температуру в приміщенні, щоб уповільнити ріст рослин.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання Bob Vila, Homes and Gardens, Real Simple.