Почему выражение "оточуюче середовище" неправильное? Какими словами можно заменить этот суржик

На первый взгляд, это выражение кажется правильным, но оно содержит лишнее дублирование, которое несет только путаницу в язык. И еще оно также является русизмом или суржиком.

Как правильно заменить слово "оточуючий" и почему оно неверно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на объяснение языковеда и педагога Александра Авраменко в YouTube - канале.

Украинцы годами используют высказывания и слова, которые действительно суржиком. На самом деле искоренить их из языка гораздо труднее, чем кажется. Одним из таких примеров является выражение "оточуюче середовище".

"Часто употребляемое слово "оточуючий", например "оточуюче середовище" или "оточуючі люди", является искусственным образованием в нашем языке. Звучит примерно так, как "ідуча дівчина" или "бігучі хлопці". Хотя слово "оточуючий" можете найти в советских словарях, однако даже там оно представлено с отметкой "редко употребляемое". По сути - суржик", - рассказывает Александр Авраменко.

Выражение "оточуюче середовище" можно заменить несколькими гораздо более благозвучными вариантами. Например:

Довкілля

Навколишнє середовище

Довколішній світ

"А какой же правильный вариант слова "оточуючий" по отношению к людям. Например, влиять на "оточуючих". По логике должно быть "впливати на навколишніх". Советую в этой ситуации употреблять определение в зависимости от конкретного случая. Например, влиять на близких, влиять на друзей или влиять на коллег", - объяснил языковед.