"Чому він мені не пише": які є види відмови від стосунків та як на них реагувати

Які бувають види відмови у стосунках

Гостінг - різке припинення будь-яких стосунків (частіше - романтичних чи дружніх) без попередження та пояснення причин. Зазвичай супроводжується блокуванням у соціальних мережах та месенджерах, та ігнорування будь-яких спроб вийти на зв'язок.

Раніше такий спосіб розриву стосунків не використовувався - був ризик засудження серед колег, друзів та знайомих.

Бенчінг - час від часу ваш віртуальний знайомий (знайома) надає знаки уваги та пропонує зустрітися. Але до реальної зустрічі, зазвичай, так і не доходить. Вас просто тримають на лаві запасних, де може бути ще з десяток жертв.

Бредбрампінг - лінивий флірт, який включає лайки, коментарі в соціальних мережах, рідкісні повідомлення, якими ваш віртуальний знайомий підтримує інтерес до нього та власне самолюбство.

Мунінг - з'явився завдяки спеціальній функції на iPhone. По суті це небажання людини читати ваші повідомлення, і ви про це навіть не здогадуєтеся.

Хантінг - обережна спроба налагодити контакт після гостінгу за допомогою лайків і коментарів, що нічого не означають, у соціальних мережах. Найчастіший прояв - після зникнення, ваша примара знову з'являється і цікавиться вашими справами, ніби нічого не сталося.

Слоуфейд - перекладається буквально, як повільне зникнення. Тобто ваш партнер зникає не різко, а поступово - пише повідомлення все рідше, відповідає ще рідше, а потім спілкування сходить нанівець.

Антигостінг - ваша "примара" починає страждати від самотності й через кілька місяців або навіть років намагається відновити ваш флірт чи роман.

Як це виглядає насправді

Ви знайомитесь з людиною в інтернеті, починаєте цікаве спілкування, у вас багато спільних тем. Потім спілкування може перейти у реальну зустріч. Можливо було кілька побачень, ви займалися сексом.

Але одного прекрасного дня людина перестає виходити на зв'язок, не відповідає на дзвінки та повідомлення. При цьому, ви можете виявити, що людина читає ваші повідомлення.

Зазвичай на цій стадії люди впадають у легку паніку і починають по крихтах перебирати ситуації - мовляв, все ж таки було добре, ми тільки в суботу були в кіно, планували вихідні разом провести, а тепер - у чорному списку. Чому? За що? Що я зробив не так?

"Люди зникають з вашого радара з однієї причини: їм не хочеться зазнати емоційного дискомфорту, пояснюючи, чому ваші стосунки більше не актуальні. Ви живете у великому місті. Імовірність випадкової зустрічі мінімальна, і "привид" використовує цю обставину. Причому чим частіше він перериває спілкування таким чином, тим легше йому грати в "мовчанку", - пояснює психотерапевт Дженніс Вілхауер.

Вона зазначає, що пасивно-агресивна тактика гостінгу бентежить, створюючи відчуття невизначеності та двозначності. Людям здається, що до них виявили неповагу, їх відкинули. Однак до кінця вони ні в чому не впевнені, бо жодних пояснень не було. І у багатьох виникають думки, що партнер просто зайнятий, у нього щось сталося, і він скоро з'явиться і все пояснить.

Але річ у тому, що соціальне заперечення активує ті ж самі центри болю в мозку, що й фізичний біль. До речі, в гострий момент можна просто прийняти болезаспокійливе.

Фахівець додає, що окрім біологічного зв'язку між відкиданням та болем, є ще кілька факторів, які посилюють дискомфорт.

Постійний контакти з оточуючими важливий для виживання, цей еволюційний механізм вироблявся тисячоліттями. І соціальні норми дозволяють нам підлаштовуватись під різні ситуації. А у ситуації з гостінгом нас позбавляють орієнтирів - немає можливості висловити емоції кривднику і здається, що ми втрачаємо контроль над власним життям.

На додаток, через відсутність будь-яких пояснень, людина втрачає ґрунт під ногами та впевненість у собі. Здається, що має бути якась об'єктивна причина такої поведінки партнера. І пошук відповіді це питання може вимотати всі сили.

Як реагувати на такі ситуації

Зникати з орбіти можуть однаково - як чоловіки, так і жінки. Іноді це не залежить ні від віку, ні від форми стосунків, ні навіть їх тривалості. І причин тому може бути дуже багато.

Наприклад, людині знадобилося розібратися у своїх почуттях та думках. І замість обговорення, вона вважає за краще зникнути.

Для деяких така форма спілкування - як спорт. Їм подобається, що можна будь-якої миті вийти з діалогу. Це дає їм своєрідне відчуття легкості та свободи.

Буває й так, що партнер зникає через те, що йому більше нічого вам сказати - стосунки зайшли в глухий кут, зник інтерес, захоплення було швидкоплинним. А буває так, що людиною рухає страх вступити в нові, надто близькі стосунки.

Дженніс Вілхауер рекомендує прийняти як даність те, що віртуальний гостінг перетворився на соціально прийнятний спосіб комунікації без комунікації. Навіть сам факт усвідомлення того, що ви розумієте, що зіткнулися із гостінгом, допомагає знизити рівень тривожності.

"Важливо розуміти: той факт, що вас ігнорують, нічого не говорить про вас і ваші якості. Це лише знак того, що ваш знайомий не готовий і не здатний до здорових і зрілих стосунків", - підкреслює психотерапевт.

"Привиди" зазвичай бояться зіткнутися з вашими емоціями, вони позбавлені емпатії або зникають на якийсь час спеціально, щоб привернути вашу увагу у найкращих традиціях маніпуляторів та пікаперів.