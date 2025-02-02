В чому відсвяткувати День святого Валентина: стильні образи Огнєвіч і Полякової в найбільш трендовому відтінку 2025 року

Злата Огнєвіч

Популярна співачка часто ділиться з підписниками фото як у повсякденних образах, так і стильними фотосесіями. Огнєвіч уже демонструвала стильний лук у шкіряному костюмі відтінку бургунді.

Її образ складався з куртки оригінального крою з баскою і ременем на талії, а також спідниці довжини міді з розрізом збоку.



Співачка в модному костюмі (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Доповнити лук вона вирішила слінгбеками на мініатюрних підборах з безліччю ремінців. Таким чином Огнєвіч зібрала total look у кольорі бургунді.



Бургунді - трендовий відтінок 2024-2025 років (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Днями артистка показала ще один варіант образу, який можна взяти собі на замітку на День святого Валентина. Для фотосесії артистка обрала шкіряну сукню в довжині максі з екстремально глибоким декольте.

Свій лук вона доповнила золотистим чокером на шиї, а також незвичними прикрасами на руках.



Огнєвіч показала стильний образ (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Також вона доповнила його природним макіяжем у нюдових відтінках, виділивши при цьому очі та губи.



Злата Огнєвіч у сукні відтінку бургунді (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Оля Полякова

Популярна артистка Оля Полякова також продемонструвала модний лук, який можна взяти собі на замітку, якщо ви збираєтеся відсвяткувати День всіх закоханих у кафе або на вечірці.



Оля Полякова показала новий лук (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка обрала для фотосесії бордовий боді-майку, напівпрозору спідницю і коротку куртку-косуху. Свій total look бордового відтінку вона розбавила чорними колготками та босоніжками такого ж відтінку на високих підборах-шпильках із золотистими елементами.



Бордовий відтінок на День святого Валентина (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А завершити образ Полякова вирішила масивними браслетами та сережками із золота.

До слова, макіяж відома співачка зробила майже непомітним, підкресливши природну красу. Завершувала лук укладка у вигляді легких хвиль.



Образ Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

До речі, якщо ви не хочете одягатися в цей колір з ніг до голови, зверніть увагу на аксесуари. Шарфи, рукавички, сумки та взуття у відтінках бургунді - прекрасний спосіб додати родзинку в образ. Наприклад, туфлі на високих підборах або ботильйони з лакованої шкіри в бордовому кольорі створять акцент у будь-якому образі.



Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)