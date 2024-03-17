Чому відсутність бажання мати дітей вважається нормальним

Чому відсутність бажання мати дітей - це нормально

Інколи ми відчуваємо тиск від родини, друзів та від суспільства загалом, яке вважає, що материнство або батьківство - це необхідна частина життя кожної людини.

Але чи справді потрібно відповідати чужим очікуванням? Чи нормально це - не хотіти дітей?

Так, бо відсутність бажання мати дітей - це нормально і це ваш свідомий вибір. Дитина має бути народжена у любові, а якщо у вас просто не виникає цього почуття до дітей і ви не бачите себе у ролі батька чи мати, які піклуються про маленьку дитину - краще вже не піддаватися тиску, адже так ваша дитина може бути нещасною від нестачі кохання та уваги. Багато людей можуть просто не хотіти мати дітей.

Можливо, ви не дуже любите дітей, не відчуваєте батьківських/материнських інстинктів чи потягів. Це ваше особисте життєве рішення, яке не потребує жодних пояснень чи виправдань.

Чому не хотіти дітей - це нормально (фото: Freepik)

Повторення нездорових сімейних моделей

Ваш дитячий досвід і сімейна історія дають зрозуміти, що ви не хочете такого самого для себе або своїх дітей. Або не хочете, щоб дитина росла в сімʼї, де її не хотіли.

Втрата соціального життя

Для декого подорожі є важливою цінністю, яка не збігається з вихованням дітей. Втрата тісного звʼязку з друзями, неможливість продовжувати творчі пошуки себе також можна сюди віднести.

Відданість у досягненні кар’єрних цілей

Ви відчуваєте пристрасть до вашої справи й хочете присвятити їй свій час, енергію, більшу частину життя.

Не виключаємо й інші причини, такі як:

витрати на дитину

страх народжувати

стан здоровʼя/медичні показання

невпевненість і відсутність віри у партнера в Занепокоєння соціальними проблемами (нерівність, булінг, расизм, проблеми народжуваності тощо)

небажання брати на себе відповідальність (якщо ви не розумієте, бажання чи небажання дітей - це ваш свідомий вибір чи тиск з боку оточення, пропонуємо спробувати наступну вправу).

Енн Девідман - терапевт, яка присвятила карʼєру допомозі людям зрозуміти, чи хочуть вони мати дітей.

Візьміть деякий час (від одного до 3 місяців), щоб подумати над цим питанням:

створіть два списки - один з усіма вашими страхами щодо наявності/відсутності дітей, інший - з речами, які вас турбують - здоровʼя, карʼєра, статус стосунків тощо.

відкладіть ці списки в сторону і подумайте, чого ви хочете і чому ви хочете те, що хочете.

напишіть про те, як ви хочете, щоб виглядало ваше життя.

подумайте, які установки про народження дитини ви отримали від своїх батьків, релігії й суспільства.

спробуйте уявити, хоча б на кілька днів, як це - бути бездітною людиною, а потім уявіть життя з дитиною.

запитайте себе, що має статися, щоб ви сказали "так" або "ні" на народження дитини і почувайтеся добре в обох варіантах відповіді.

Цей процес потребує часу, щоб дослідити вибір без тиску і зрозуміти, чого ви хочете насправді. Це дозволить вам прийняти свідоме і чесне рішення.

Памʼятайте, рішення мати чи не мати дітей є глибоко особистим, і це вибір, на який ви маєте право - без вибачень чи пояснень, які ви нікому не зобовʼязані давати.