Чому відсутність бажання мати дітей вважається нормальним

Не кожна людина хоче мати дітей, хоча й кажуть, що продовження роду - це головна мета кожного на цій землі. І насправді це не відхилення від системи - це норма, бо у кожного з нас різне бачення та відчуття світу.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Mentoly в Instagram.
Інколи ми відчуваємо тиск від родини, друзів та від суспільства загалом, яке вважає, що материнство або батьківство - це необхідна частина життя кожної людини.
Але чи справді потрібно відповідати чужим очікуванням? Чи нормально це - не хотіти дітей?
Так, бо відсутність бажання мати дітей - це нормально і це ваш свідомий вибір. Дитина має бути народжена у любові, а якщо у вас просто не виникає цього почуття до дітей і ви не бачите себе у ролі батька чи мати, які піклуються про маленьку дитину - краще вже не піддаватися тиску, адже так ваша дитина може бути нещасною від нестачі кохання та уваги. Багато людей можуть просто не хотіти мати дітей.
Можливо, ви не дуже любите дітей, не відчуваєте батьківських/материнських інстинктів чи потягів. Це ваше особисте життєве рішення, яке не потребує жодних пояснень чи виправдань.
Чому не хотіти дітей - це нормально (фото: Freepik)
Ваш дитячий досвід і сімейна історія дають зрозуміти, що ви не хочете такого самого для себе або своїх дітей. Або не хочете, щоб дитина росла в сімʼї, де її не хотіли.
Для декого подорожі є важливою цінністю, яка не збігається з вихованням дітей. Втрата тісного звʼязку з друзями, неможливість продовжувати творчі пошуки себе також можна сюди віднести.
Ви відчуваєте пристрасть до вашої справи й хочете присвятити їй свій час, енергію, більшу частину життя.
Не виключаємо й інші причини, такі як:
Енн Девідман - терапевт, яка присвятила карʼєру допомозі людям зрозуміти, чи хочуть вони мати дітей.
Візьміть деякий час (від одного до 3 місяців), щоб подумати над цим питанням:
Цей процес потребує часу, щоб дослідити вибір без тиску і зрозуміти, чого ви хочете насправді. Це дозволить вам прийняти свідоме і чесне рішення.
Памʼятайте, рішення мати чи не мати дітей є глибоко особистим, і це вибір, на який ви маєте право - без вибачень чи пояснень, які ви нікому не зобовʼязані давати.
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