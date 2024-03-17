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Почему отсутствие желания иметь детей считается нормальным

Почему не хотеть детей – это нормально (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Не каждый человек хочет иметь детей, хотя говорят, что продолжение рода - это главная цель каждого на этой земле. И на самом деле это не отклонение от системы - это норма, потому что у каждого из нас разное видение и ощущение мира.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал Mentoly в Instagram.

Почему отсутствие желания иметь детей - это нормально

Иногда мы ощущаем давление от семьи, друзей и общества в целом, которое считает, что материнство или отцовство - это необходимая часть жизни каждого человека.

Но действительно ли нужно отвечать чужим ожиданиям? Нормально ли это - не хотеть детей?

Да, потому что отсутствие желания иметь детей - это нормально и это ваш сознательный выбор. Ребенок должен быть рожден в любви, а если у вас просто не возникает этого чувства к детям и вы не видите себя в роли отца или матери, которые заботятся о маленьком ребенке - лучше уж не поддаваться давлению, ведь так ваш ребенок может быть несчастным от недостатка любви и внимания. Многие люди могут просто не хотеть иметь детей.

Возможно, вы не очень любите детей, не чувствуете родительских/материнских инстинктов или влечений. Это ваше личное жизненное решение, не требующее никаких объяснений или оправданий.

Почему не хотеть детей - это нормально (фото: Freepik)

Повторение нездоровых семейных моделей

Ваш детский опыт и семейная история дают понять, что вы не хотите такого же для себя или своих детей. Или не хотите, чтобы ребенок рос в семье, где его не хотели.

Потеря социальной жизни

Для некоторых путешествия является важной ценностью, которая не совпадает с воспитанием детей. Утрата тесной связи с друзьями, невозможность продолжать творческие поиски себя также можно отнести сюда.

Преданность в достижении карьерных целей

Вы чувствуете пристрастие к вашему делу и хотите посвятить ему свое время, энергию, большую часть жизни.

Не исключаем и другие причины, такие как:

  • расходы на ребенка
  • страх рожать
  • состояние здоровья/медицинские показания
  • неуверенность и отсутствие веры в партнера в Беспокойство социальными проблемами (неравенство, буллинг, расизм, проблемы рождаемости и т.д.)
  • нежелание брать на себя ответственность (если вы не понимаете, желание или нежелание детей - это ваш сознательный выбор или давление со стороны окружающих, предлагаем попробовать следующее упражнение).

Энн Дэвидман - терапевт, которая посвятила карьеру помощи людям понять, хотят ли они иметь детей.

Возьмите некоторое время (от одного до трех месяцев), чтобы подумать над этим вопросом:

  • создайте два списка - один со всеми вашими страхами относительно наличия/отсутствия детей, другой - с беспокоящими вещами - здоровье, карьера, статус отношений и т.д.
  • отложите эти списки в сторону и подумайте, чего вы хотите и почему хотите то, что хотите.
  • напишите о том, как вы хотите, чтобы выглядела ваша жизнь.
  • подумайте, какие установки о рождении ребенка вы получили от родителей, религии и общества.
  • попробуйте представить, хотя бы на несколько дней, как это – быть бездетным человеком, а затем представьте жизнь с ребенком.
  • спросите себя, что должно произойти, чтобы вы сказали "да" или "нет" на рождение ребенка и чувствуйте себя хорошо в обоих вариантах ответа.

Этот процесс требует времени, чтобы исследовать выбор без давления и понять, что вы хотите на самом деле. Это позволит вам принять сознательное и честное решение.

Помните, решение иметь или не иметь детей глубоко лично, и это выбор, на который вы имеете право - без извинений или объяснений, которые вы никому не обязаны давать.

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