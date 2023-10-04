У чому відмінність психології та коучингу: про підхід, який змінює реальність, розповіла трансформаційний коуч

Що таке коучинг?

Коучинг - це процес, що базується на принципах партнерства між клієнтом та коучем. Він стимулює роздуми та творчість клієнтів, щоб надихати їх на максимальне розкриття свого потенціалу як особистого, так і професійного. Про який, до речі, більшість із нас навіть і не підозрює.

Навіщо люди звертаються до коуча?

Виходячи зі слів Яни, клієнти приходять у коучинг за змінами, які допоможуть їм просунутися вперед у різних аспектах життя. Це люди, які хочуть себе більше зрозуміти та спланувати свій життєвий шлях.

Є два найбільш популярні види змін, за якими жінки та чоловіки приходять до коуча:

За матеріальними змінами

За змінами в собі, тобто, за станом.

“Важливо розуміти, що коуч не дає порад, рекомендацій і не є наставником. Він партнер у дослідженні запиту клієнта, який вміє ставити сильні, просуваючі питання та віддзеркалювати зміни всередині людини, як вербальні, так і невербальні”, - зазначає Яна.

Тобто, коуч у ході сесії звіряється з думками та емоціями клієнта, а також його відчуттями в тілі, що дуже важливо, адже саме тіло може видати все те, що в собі приховують люди.

В чому різниця коучингу та психології (фото: Frepik)

Як працює коучинг?

"Там, де фокус уваги, там і енергія" - саме так працює і коучинг. Ми тримаємо фокус уваги на важливому та цінному для клієнта та на ньому загалом - пояснює Зінченко.

Якщо подивитися на процес з метафоричного боку, це виглядає так, що коуч виступає "ліхтариком", який підсвічує "сліпі" зони клієнта, дозволяючи побачити картину конкретної ситуації або життя в цілому набагато ширше і під різними кутами.

Що відбувається на коуч-сесії?

Клієнт озвучує тему/питання/проблему

Коуч ставить особливі питання і допомагає побачити ситуацію під різними кутами.

Визначається мета сесії

Усвідомлюється її важливість та критерії

Йде дослідження теми

Робота з обмежуючими переконаннями та створення нових стратегій поведінки

Створюється простір довіри для думок, почуттів та проявів без критики та оцінок.

У чому головна відмінність психології та коучингу?

Коучинг відрізняється від психології тим, що фокус уваги спрямований у майбутнє, а не у минуле. Тому в коучинг приходять, щоб зрозуміти, чого хочуть, як хочуть і для того, щоб побудувати план - як до цього бажаного прийти свідомо і залишитися щасливим.