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У чому відмінність психології та коучингу: про підхід, який змінює реальність, розповіла трансформаційний коуч

Трансформаційний коуч розповіла, у чому відмінності психології та коучингу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Кожен з нас рано чи пізно наближається до тієї межі, коли відчуває гостру потребу повністю змінити своє життя. Але важливо розуміти, що без внутрішніх змін не буває і зовнішніх.

РБК-Україна (проект Styler) за допомогою експерта коучингового підходу та роботи з метафорично-асоціативними картами - Яни Зінченко розібрався, чим коучинг відрізняється від психології.

Що таке коучинг?

Коучинг - це процес, що базується на принципах партнерства між клієнтом та коучем. Він стимулює роздуми та творчість клієнтів, щоб надихати їх на максимальне розкриття свого потенціалу як особистого, так і професійного. Про який, до речі, більшість із нас навіть і не підозрює.

Навіщо люди звертаються до коуча?

Виходячи зі слів Яни, клієнти приходять у коучинг за змінами, які допоможуть їм просунутися вперед у різних аспектах життя. Це люди, які хочуть себе більше зрозуміти та спланувати свій життєвий шлях.

Є два найбільш популярні види змін, за якими жінки та чоловіки приходять до коуча:

  • За матеріальними змінами
  • За змінами в собі, тобто, за станом.

“Важливо розуміти, що коуч не дає порад, рекомендацій і не є наставником. Він партнер у дослідженні запиту клієнта, який вміє ставити сильні, просуваючі питання та віддзеркалювати зміни всередині людини, як вербальні, так і невербальні”, - зазначає Яна.

Тобто, коуч у ході сесії звіряється з думками та емоціями клієнта, а також його відчуттями в тілі, що дуже важливо, адже саме тіло може видати все те, що в собі приховують люди.

В чому різниця коучингу та психології (фото: Frepik)

Як працює коучинг?

"Там, де фокус уваги, там і енергія" - саме так працює і коучинг. Ми тримаємо фокус уваги на важливому та цінному для клієнта та на ньому загалом - пояснює Зінченко.

Якщо подивитися на процес з метафоричного боку, це виглядає так, що коуч виступає "ліхтариком", який підсвічує "сліпі" зони клієнта, дозволяючи побачити картину конкретної ситуації або життя в цілому набагато ширше і під різними кутами.

Що відбувається на коуч-сесії?

  • Клієнт озвучує тему/питання/проблему
  • Коуч ставить особливі питання і допомагає побачити ситуацію під різними кутами.
  • Визначається мета сесії
  • Усвідомлюється її важливість та критерії
  • Йде дослідження теми
  • Робота з обмежуючими переконаннями та створення нових стратегій поведінки
  • Створюється простір довіри для думок, почуттів та проявів без критики та оцінок.

У чому головна відмінність психології та коучингу?

Коучинг відрізняється від психології тим, що фокус уваги спрямований у майбутнє, а не у минуле. Тому в коучинг приходять, щоб зрозуміти, чого хочуть, як хочуть і для того, щоб побудувати план - як до цього бажаного прийти свідомо і залишитися щасливим.

Раніше ми розповідали про те, як позиція "я сама" заважає збудувати щасливе життя

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