В чем отличие психологии и коучинга: о подходе, который меняет реальность рассказала трансформационный коуч

Что такое коучинг?

Коучинг - это процесс, который базируется на принципах партнёрства между клиентом и коучем. Он стимулирует размышления и творчество клиентов, чтобы вдохновлять их на максимальное раскрытие своего потенциала, как личного, так и профессионального. О котором, кстати, большинство из нас даже и не подозревает.

Для чего люди обращаются к коучу?

Исходя из слов Яны, клиенты приходят в коучинг за изменениями, которые помогут им продвинуться вперед в самых разных аспектах жизни. Это люди, которые хотят себя больше понять и спланировать свой жизненный путь.

Есть два наиболее популярных вида изменений, за которыми женщины и мужчины приходят к коучу:

За материальными изменениями

За изменениями внутри себя, то есть, за состоянием.

“Важно понимать, что коуч не дает советов, рекомендаций и не является наставником. Он партнёр в исследовании запроса клиента, который умеет задавать сильные и продвигающие вопросы и отзеркаливать изменения внутри человека, как вербальные, так и невербальные", - отмечает Яна.

То есть, коуч в ходе сессии сверяется с мыслями и эмоциями клиента, а также его ощущениями в теле, что очень важно, ведь именно тело может выдать все то, что внутри себя скрывают люди.

В чем разница коучингаи психологии (фото: Frepik)

Как ботает коучинг?

"Там, где фокус внимания, там и энергия"- именно так работает и коучинг. Мы держим фокус внимания на важном и ценном для клиента и на нем в целом - объясняет Зинченко.

Если посмотреть на процесс с метафорической стороны, то это выглядит так, что коуч выступает "фонариком", который подсвечивает "слепые" зоны клиента, позволяя увидеть картину конкретной ситуации или жизни в целом намного шире и под разными углами.

Что происходит на коуч-сессии?

Клиент озвучивает тему/вопрос/проблему

Коуч задает особенные вопрсы и помогает увидеть ситуацию под разными углами

Определяется цель сессии

Осознается ее важность и критерии

Идет исследование темы

Работа с ограничивающими убеждениями и создание новых стратегий поведения

Создается доверительное пространство для мыслей, чувств и проявлений без критики и оценок.

В чем главное отличие психологии и коучинга?

Коучинг отличается от психологии тем, что фокус внимания направлен в будущее, а не в прошлое. Поэтому в коучинг приходят, чтобы понять, чего хотят, как хотят и для того, чтобы построить план - как к этому желаемому прийти осознанно и по итогу остаться счастливым.