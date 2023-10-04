В чем отличие психологии и коучинга: о подходе, который меняет реальность рассказала трансформационный коуч

Каждый из нас рано или поздно приближается к той грани, когда чувствует острую потребность полностью поменять свою жизнь. Но важно понимать, что без внутренних изменений, не бывает и внешних.
РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксперта коучингового подхода и работе с метафорически ассоциативными картами - Яны Зинченко разобрался, чем коучинг отличается от психологии.
Коучинг - это процесс, который базируется на принципах партнёрства между клиентом и коучем. Он стимулирует размышления и творчество клиентов, чтобы вдохновлять их на максимальное раскрытие своего потенциала, как личного, так и профессионального. О котором, кстати, большинство из нас даже и не подозревает.
Исходя из слов Яны, клиенты приходят в коучинг за изменениями, которые помогут им продвинуться вперед в самых разных аспектах жизни. Это люди, которые хотят себя больше понять и спланировать свой жизненный путь.
Есть два наиболее популярных вида изменений, за которыми женщины и мужчины приходят к коучу:
“Важно понимать, что коуч не дает советов, рекомендаций и не является наставником. Он партнёр в исследовании запроса клиента, который умеет задавать сильные и продвигающие вопросы и отзеркаливать изменения внутри человека, как вербальные, так и невербальные", - отмечает Яна.
То есть, коуч в ходе сессии сверяется с мыслями и эмоциями клиента, а также его ощущениями в теле, что очень важно, ведь именно тело может выдать все то, что внутри себя скрывают люди.
В чем разница коучингаи психологии (фото: Frepik)
"Там, где фокус внимания, там и энергия"- именно так работает и коучинг. Мы держим фокус внимания на важном и ценном для клиента и на нем в целом - объясняет Зинченко.
Если посмотреть на процесс с метафорической стороны, то это выглядит так, что коуч выступает "фонариком", который подсвечивает "слепые" зоны клиента, позволяя увидеть картину конкретной ситуации или жизни в целом намного шире и под разными углами.
Коучинг отличается от психологии тем, что фокус внимания направлен в будущее, а не в прошлое. Поэтому в коучинг приходят, чтобы понять, чего хотят, как хотят и для того, чтобы построить план - как к этому желаемому прийти осознанно и по итогу остаться счастливым.
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