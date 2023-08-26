Любовний трикутник: психолог пояснила, чому чоловіки заводять коханок

Любовний трикутник - не рідкісна історія у сучасному світі. Безліч пар роками живуть у "незрозумілій драмі", коли чоловіки метаються між дружинами і коханками. Втім буває, що й жінки також заводять стосунки на стороні.

Яка роль коханки в любовному трикутнику

"Коханка - це чудовий психотерапевтичний інструмент для чоловіка. Уявіть собі ситуацію, коли красива, розумна, сексуальна, турботлива жінка постійно перебуває в режимі очікування", - каже психолог.

Жінка чекає - зателефонує або ні, приїде як обіцяв або ні, зможе провести хоча б день разом. Вихідні та святкові дні вона проводить сама. Чоловік несвідомо самостверджується за допомогою відчуття, що на нього постійно чекають, що він потрібен.

"Він із великим задоволенням тікає від своєї дружини, яка дуже часто виступає в ролі "суворої мами", яка все контролює, або ж, навпаки, знаходиться в ролі доброї, всепрощаючої мами", - говорить Іохна.

Чоловік обхідними шляхами бігає до своєї коханки і розповідає, що скоро розлучиться, піде з сім'ї і вони житимуть разом. В більшості випадків це лише обіцянки.

Які мотиви чоловіка в цій історії

"У шлюбі чоловік отримує безпеку, ця потреба в нього закрита. Поруч з коханкою у нього яскраве, емоційне життя, де він почувається зовсім по-іншому, не так як з дружиною", - пояснює експерт.

Якщо у шлюбі чоловік слабкий - жінка його пригнічує, дорікає, демонструє чоловікові його нікчемність, то в стосунках з іншою жінкою він навпаки - буде проявляти свою силу, турбуватися, вирішувати її питання.

"Тобто, чоловік намагатиметься добудувати/компенсувати те, чого йому бракує в шлюбі", - каже Іохна.

Жінці, якій зраджує чоловік потрібно зрозуміти - вона може бути найпрекраснішою, розумною, сексуальною, та якщо чоловік має не закриті внутрішні питання, часто не усвідомлені, він буде зраджувати.

"Завжди вибирайте себе, адже найважливіші стосунки в житті - це стосунки з собою", - каже психолог.