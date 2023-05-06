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У чому відмінність між першим і другим класом у потягах, та вагонами 2С і 2В: мандрівникам на замітку

Яка відмінність між класами у потягах (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Вибираючи квиток на потяг, інтерсіті чи навіть електричку, варто орієнтуватись у тому, яка відмінність між першим класом та другим, а ще - між типами вагону. Саме від цього залежить комфортабельність вашої поїздки.

Про це пише Аvktarget.

Яка відмінність між вагонами 2С І 2В

Тип вагона вказують поряд з його номером на першому рядку квитка. Найпопулярніші типи: плацкартний, купейний, сидячий, загальний. У це поняття включається загальна кількість місць і клас обслуговування.

Клас вказують у другому рядку квитка поруч з інформацією про маршрут. Він передбачає певний набір зручностей в дорозі: харчування, кондиціонування і опалення, наявності біотуалету, бездротового інтернету і т.д.

зустрічається в роботі електропоїздів, сидячих вагонів у швидких поїздах, поїздів моделей "Стриж" і "Сапсан".

Категорія 2С для кожного виду поїзда відрізняється:

  • 2С в електричках і сидячих вагонах. Умови залежать від конкретного напрямку. Міжобласні мають найменший набір зручностей. В окремих напрямках можуть бути розкладні столики, розетки, кондиціонери. 2С має різну оббивку крісел, кількість місць і ціну квитка відповідно. Перевезення тварин не дозволене.
  • Модель "Стриж". Другий клас обслуговування відрізняє наявність кондиціонера і електричного опалення. Є біотуалет. Перевезення тварин заборонене.
  • Модель "Сапсан". Носить назву "Економ-клас". Можуть бути місця зі столом і без столу, всередині є вішалки для одягу, місця для багажу, можуть надаватися навушники. Перевезення тварин дозволене тільки в вагонах під номерами 3 і 13.

зустрічається в електричках, сидячих вагонах, а також моделі "Сапсан":

  • в електричках і швидкісних поїздах також залежить від маршруту руху. Але, як правило, 2В мають кондиціонери, необов'язковим є наявність біотуалету. Перевезення тварин дозволене.
  • Модель "Сапсан". Вагони класу 2В в нумерації поїзда "Сапсан" - 10-й і 20й. Носить назву "Економічний" або "Економ-плюс" і від "Економ-класу" відрізняється більшим простором, наявністю WI-FI і розетки біля кожного крісла. Обід входить у вартість проїзду. Перевезення тварин дозволене тільки на деяких місцях.

Відмінності 2С і 2В

  1. Клас 2В не зустрічається в "Стриж" на відміну від 2С.
  2. Клас 2В дозволяє проїзд з тваринами. Залежно від поїзда перевезення тварин може бути дозволена тільки на деяких місцях. 2С повністю обмежує перевезення тварин.
  3. Тип вагона 2В - загальний. 2С - сидячого типу.
  4. 2В не має нумерації місць. 2С - має.
  5. 2С переважно мають на борту біотуалети. 2В спочатку не передбачає наявність біотуалету. Їх наявність - виняток з правила.

Усі ці нюанси варто врахувати при купівлі квитка, аби точно розуміти, наскільки комфортною буде подорож.

Чим відрізняється 1 клас від 2 класу в Інтерсіті+

Комфортні крісла - у вагонах першого класу комфортніші крісла. Вони мають більше регулювань та більший кут нахилу спинки, ніж крісла другого класу.

Більше простору для ніг - у вагоні першого класу на 3-5 рядів менше, ніж у другому. Ця дозволяє збільшити відстань до попереднього крісла щонайменше на 15 сантиметрів.

Відстань між кріслами збоку - у кожному ряду вагонів першого класу на одне крісло менше. Тому відстань збоку між кріслами більша приблизно на 10 сантиметрів.

Більше розеток - розетки встановлені у першому класі у кожному ряду. У вагонах другого класу їх вдвічі менше.

Безкоштовний вхід до зали очікування підвищеного комфорту - пасажири із квитками 1-го класу поїзда Інтерсіті+ в день відправлення, можуть скористатися сервіс-центром вокзалу або залом очікування підвищеного комфорту безплатно.

Раніше ми розповідали про те, як можна придбати квиток на Укрзалізницю за 1 гривню.

Читайте також про те, як повернути речі, які забули на вокзалі чи в потязі.

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