У чому відмінність між першим і другим класом у потягах, та вагонами 2С і 2В: мандрівникам на замітку

Вибираючи квиток на потяг, інтерсіті чи навіть електричку, варто орієнтуватись у тому, яка відмінність між першим класом та другим, а ще - між типами вагону. Саме від цього залежить комфортабельність вашої поїздки.
Про це пише Аvktarget.
Тип вагона вказують поряд з його номером на першому рядку квитка. Найпопулярніші типи: плацкартний, купейний, сидячий, загальний. У це поняття включається загальна кількість місць і клас обслуговування.
Клас вказують у другому рядку квитка поруч з інформацією про маршрут. Він передбачає певний набір зручностей в дорозі: харчування, кондиціонування і опалення, наявності біотуалету, бездротового інтернету і т.д.
2С зустрічається в роботі електропоїздів, сидячих вагонів у швидких поїздах, поїздів моделей "Стриж" і "Сапсан".
Категорія 2С для кожного виду поїзда відрізняється:
2В зустрічається в електричках, сидячих вагонах, а також моделі "Сапсан":
Усі ці нюанси варто врахувати при купівлі квитка, аби точно розуміти, наскільки комфортною буде подорож.
Комфортні крісла - у вагонах першого класу комфортніші крісла. Вони мають більше регулювань та більший кут нахилу спинки, ніж крісла другого класу.
Більше простору для ніг - у вагоні першого класу на 3-5 рядів менше, ніж у другому. Ця дозволяє збільшити відстань до попереднього крісла щонайменше на 15 сантиметрів.
Відстань між кріслами збоку - у кожному ряду вагонів першого класу на одне крісло менше. Тому відстань збоку між кріслами більша приблизно на 10 сантиметрів.
Більше розеток - розетки встановлені у першому класі у кожному ряду. У вагонах другого класу їх вдвічі менше.
Безкоштовний вхід до зали очікування підвищеного комфорту - пасажири із квитками 1-го класу поїзда Інтерсіті+ в день відправлення, можуть скористатися сервіс-центром вокзалу або залом очікування підвищеного комфорту безплатно.
Раніше ми розповідали про те, як можна придбати квиток на Укрзалізницю за 1 гривню.
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