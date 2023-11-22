Чому від червоного вина часто буває головний біль? Вчені знайшли просту відповідь
Дослідники з Каліфорнійського університету в Девісі виявили у червоному вині молекулу, яка може спричинити головний біль після його вживання. Багато людей скаржаться, що після червоного вина навіть у невеликих кількостях може з'явитися головний біль у період від 30 хвилин до трьох годин.
Що вдалося з'ясувати вченим, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на матеріали дослідження у журналі Nature.
За словами вчених, такий головний біль може бути пов'язаний із впливом на метаболізм алкоголю молекул флаванол, що містяться у червоному вині. Це флаванол називається кверцетином. Він присутній у всіх видах фруктів та овочів, включаючи виноград.
Кверцетин вважається корисним антиоксидантом і доступний навіть як добавок в їжу. Але через взаємодію Космосу з алкоголем властивості молекули змінюються. В організмі кверцетин перетворюється на глюкуронід кверцетину, що блокує метаболізм алкоголю.
В результаті в організмі починається накопичуватися токсин ацетальдегіду. Це може призводити до почервоніння шкіри, головного болю та нудоти.
Вчені відзначають, що у сприйнятливіших до кверцетину людей можуть розвиватися швидкі реакції - головний біль, мігрені або інші фактори.
Концентрація кверцетину у червоному вині залежить від різних факторів. Цей флаванол виробляється у винограді під впливом сонячних променів. Тому в сортах, грона яких ростуть просто неба, кверцетину більше. Вміст речовини у вині також багато в чому залежить від способу виробництва, включаючи контакт зі шкірою під час ферментації, процесів облагороджування та витримки.
У майбутньому вчені планують з'ясувати, що впливає на виникнення болю: підвищення концентрації в організмі кверцетину або пов'язаного з ним ацетальдегіду. Залежно від отриманих результатів, можна буде подумати про розробку лікування проти винного болю або безпечні види червоного вина.
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