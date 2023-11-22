Почему от красного вина часто бывает головная боль? Ученые нашли простой ответ
Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили в красном вине молекулу, которая может вызывать головную боль после его употребления. Многие люди жалуются, что после красного вина даже в небольших количествах, может появиться головная боль в период от 30 минут до трех часов.
Что удалось выяснить ученым, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материалы исследования в журнале Nature.
По словам ученых, такая головная боль может быть связана с влиянием на метаболизм алкоголя молекул флаванол, содержащихся в красном вине. Это флаванол называется кверцетином. Он присутствует во всех видах фруктов и овощей, включая виноград.
Кверцетин считается полезным антиоксидантом и доступен даже в виде добавок в пищу. Но из-за взаимодействия с алкоголем свойства молекулы изменяются. В организме кверцетин превращается в глюкуронид кверцетина, блокирующего метаболизм алкоголя.
В результате в организме начинается скапливаться токсин ацетальдегида. Это может приводить к покраснению кожи, головной боли и тошноте.
Ученые отмечают, что у более восприимчивых к кверцетину людей могут развиваться быстрые реакции - головные боли, мигрени или другие факторы.
Концентрация кверцетина в красном вине зависит от разных факторов. Этот флаванол производится в винограде под влиянием солнечных лучей. Поэтому в сортах, гроздья которых растут под открытым небом, кверцетина больше. Содержимое вещества в вине также во многом зависит от способа производства, включая контакт с кожей во время ферментации, процессов облагораживания и выдержки.
В будущем ученые планируют выяснить, что именно влияет на возникновение боли: повышение концентрации в организме кверцетина или связанного с ним ацетальдегида. В зависимости от полученных результатов, можно будет подумать о разработке лечения против винных болей или безопасные виды красного вина.
Ранее мы писали о том, сколько нужно времени мозгу, чтобы восстановиться после алкоголя.
А также ми рассказывали о том, какие 8 привычек после 40-ка лет могут продлить жизнь.