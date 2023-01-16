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"Чому ви такі?" Поляки на гірськолижному курорті епічно принизили російського блогера Литвина

На лижному курорті Швейцарії поляки принизили відомого блогера Литвина (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На гірськолижному курорті у Швейцарії компанія поляків зіткнулася з відомим російським блогером-мільйонником Михайлом Литвином. Спілкування пройшло на підвищених тонах, і поляки спершу висміяли, а потім принизили блогера.

Відео опублікував на своїй сторінці в Instagram ведучий Володимир Остапчук.

Поляки почули, як Литвин зі своїм другом розмовляє російською мовою і поцікавилися, звідки він. Коли почули, що хлопець із Росії, вони зневажливо розсміялися.

"Сідаємо на підйомник і з нами заходить два поляки. Ми починаємо з Вітькою розмовляти, і поляк запитує: "А ви хто за національністю?. Вітьок відповідає: "Росіяни". Він реагує з глузуванням", - коментує відео сам блогер.

На кадрах відео чути, що поляки з росіянами спілкувалися досить стримано, хоч і з глузуванням. Вони заявили, що Росія – не європейська країна.

Литвин розлютився і почав відповідати їм грубо - мовляв, вони нічого не знають про Росію і не мають права про неї щось говорити, і вони поняття не мають, що таке "російська душа". А потім навіщось запитав у хлопців, чи вони говорять російською.

На що поляк із сарказмом та англійською мовою запитав: "Чому це я повинен говорити російською?". А потім засміявся. У відповідь на це Литвин заявив полякам, що "російська - найкраща мова у світі".

Своєю тирадою блогер ще більше розсмішив поляків, і вони нагадали йому, що хоча Україна невелика країна, але вона роз**бує армію РФ.

"Українці, чия країна не така велика, роз**бують вашу армію", - висловився житель Польщі.

Після свого спілкування з поляками російський блогер сказав, що треба було вдарити своїх співрозмовників. Проте Остапчук, який показав цю сцену, наголосив, що сміливий Литвин лише на території своєї країни.

"Миша злякався, бо це Швейцарія і його б, у кращому разі, депортували або за ґрати посадили. Це ти тільки у себе вдома такий сміливий, Мишко?" - посміявся ведучий з блогера.

Обережно! Відео містить ненормативну лексику! Подивитися повністю можна ось тут.

До речі, раніше у Вінниці спалахнув скандал через те, що таксист відмовився говорити українською мовою.

А ще ми писали про те, що путіністка Лоліта згадала українську мову та звернулася до Зеленського.

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