"Почему вы такие?" Поляки на горнолыжном курорте эпично унизили российского блогера Литвина

Поляки услышали, как Литвин со своим другом говорит по-русски и поинтересовались, откуда он. Когда услышали, что парень из России, они презрительно рассмеялись.

"Садимся на подъемник и с нами заходит два поляка. Мы начинаем с Витькой разговаривать, и поляк спрашивает: "А вы кто по национальности?" Витек отвечает: "Россияне". Он реагирует с презрением", - комментирует видео сам блогер.

На кадрах видео слышно, что поляки с россиянами общались довольно сдержано, хотя и с насмешкой. Они заявили, что Россия - не европейская страна.

Литвин вспылил и начал отвечать им грубо - мол, они ничего не знают о России и не имеют права о ней что-либо говорить, и они понятия не имеют, что такое "русская душа". А потом зачем-то спросил у ребят, говорят ли они по-русски.

На что поляк с сарказмом и на английском языке спросил: "Почему это я должен говорить по-русски?". А потом рассмеялся. В ответ на это Литвин заявил полякам, что "русский - самый лучший язык в мире".

Своей тирадой блогер еще больше рассмешил поляков, и они напомнили ему, что, хотя Украина небольшая страна, но она раз**бывает армию РФ.

"Украинцы, чья страна не столь велика, раз**бывают вашу армию", - высказался житель Польши.

После своего общения с поляками, российский блогер сказал, что нужно было ударить своих собеседников. Однако Остапчук, который показал эту сцену, подчеркнул, что смелый Литвин только на территории своей страны.

"Миша испугался, потому что это Швейцария и его бы, в лучшем случае, депортировали или за решетку посадили. Это ты только у себя дома такой смелый, Миша?" - посмеялся ведущий над блогером.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! Посмотреть полностью можно вот тут.