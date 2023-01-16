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"Почему вы такие?" Поляки на горнолыжном курорте эпично унизили российского блогера Литвина

На лыжном курорте Швейцарии поляки унизили известного блогера Литвина (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На горнолыжном курорте в Швейцарии компания поляков столкнулась с известным российским блогером-миллионником Михаилом Литвином. Общение прошло на повышенных тонах, и поляки сначала высмеяли, а потом унизили блогера.

Видео опубликовал на своей странице в Instagram ведущий Владимир Остапчук.

Поляки услышали, как Литвин со своим другом говорит по-русски и поинтересовались, откуда он. Когда услышали, что парень из России, они презрительно рассмеялись.

"Садимся на подъемник и с нами заходит два поляка. Мы начинаем с Витькой разговаривать, и поляк спрашивает: "А вы кто по национальности?" Витек отвечает: "Россияне". Он реагирует с презрением", - комментирует видео сам блогер.

На кадрах видео слышно, что поляки с россиянами общались довольно сдержано, хотя и с насмешкой. Они заявили, что Россия - не европейская страна.

Литвин вспылил и начал отвечать им грубо - мол, они ничего не знают о России и не имеют права о ней что-либо говорить, и они понятия не имеют, что такое "русская душа". А потом зачем-то спросил у ребят, говорят ли они по-русски.

На что поляк с сарказмом и на английском языке спросил: "Почему это я должен говорить по-русски?". А потом рассмеялся. В ответ на это Литвин заявил полякам, что "русский - самый лучший язык в мире".

Своей тирадой блогер еще больше рассмешил поляков, и они напомнили ему, что, хотя Украина небольшая страна, но она раз**бывает армию РФ.

"Украинцы, чья страна не столь велика, раз**бывают вашу армию", - высказался житель Польши.

После своего общения с поляками, российский блогер сказал, что нужно было ударить своих собеседников. Однако Остапчук, который показал эту сцену, подчеркнул, что смелый Литвин только на территории своей страны.

"Миша испугался, потому что это Швейцария и его бы, в лучшем случае, депортировали или за решетку посадили. Это ты только у себя дома такой смелый, Миша?" - посмеялся ведущий над блогером.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику! Посмотреть полностью можно вот тут.

Кстати, ранее в Виннице разгорелся скандал из-за того, что таксист отказался говорить на украинском языке.

А еще мы писали о том, что путинистка Лолита вспомнила украинский язык и обратилась к Зеленскому.

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