Чому ви прокидаєтеся серед ночі: названо причини та як це виправити

Чому ви прокидаєтеся серед ночі

Нічні пробудження можуть бути наслідком різних причин, як фізіологічних, так і психологічних.

Однією з головних причин є стрес, який спричиняє підвищену активність мозку навіть під час сну. Це заважає повністю розслабитися та може спричинити неспокійний сон. Іншою причиною є порушення циркадних ритмів, що може впливати на фазу глибокого сну.

Також проблеми з шлунком, незручне ліжко або температура в кімнаті можуть викликати дискомфорт і змусити прокинутися. Хронічні захворювання, такі як апное, гастроезофагеальний рефлюкс або проблеми з диханням, також нерідко є прихованими причинами.

Як стрес впливає на нічний сон

Стрес є одним із найбільших факторів, що викликають нічні пробудження. Коли ми переживаємо стресові ситуації, наш мозок продовжує працювати на підвищених обертах, навіть коли тіло намагається заснути.

Нічні переживання і думки можуть порушувати сон, змушуючи прокидатися вночі без видимої причини. Тривожність або депресія лише підсилюють цей ефект.

Щоб зменшити вплив стресу, варто вводити заспокійливі ритуали перед сном, такі як медитація або читання. Навчання технікам релаксації та створення спокійного середовища сприятиме глибшому і тривалішому сну.

Іноді, прокинувшись вночі, вже важко заснути знову (фото: Freepik.com)

Що робити, якщо їжа та шкідливі звички порушують ваш сон

Ще однією поширеною причиною нічних пробуджень є харчування та шкідливі звички перед сном. Важка їжа, з'їдена перед сном, може спричиняти дискомфорт, який порушить ваш сон.

Кофеїн та алкоголь також мають значний вплив: вони можуть порушувати природний ритм сну, особливо фазу глибокого (REM) сну, яка відповідає за відновлення організму.

Щоб уникнути таких проблем, важливо утримуватися від вживання кофеїну та алкоголю за кілька годин до сну. Легкий перекус, наприклад, йогурт або банан, може навпаки покращити засинання та підтримати безперервний сон.

Чому важливо створити комфортні умови для сну

Фізичний комфорт відіграє величезну роль у підтримці глибокого сну. Невідповідний матрац або подушка можуть викликати фізичний дискомфорт, болі в спині або шиї, що змусить прокидатися серед ночі.

Оптимальна температура в кімнаті також є важливою: занадто гаряче або холодне приміщення може заважати організму підтримувати комфортну температуру тіла під час сну.

Шумові та світлові подразники можуть порушувати природний цикл сну. Важливо створити темне, тихе і прохолодне середовище для сну, що значно зменшить кількість нічних пробуджень і покращить якість відпочинку.

Погана якість нічного сну псує усе самопочуття людини (фото: Freepik.com)

Що робити, щоб налаштувати режим сну

Одним із ключових способів уникнути нічних пробуджень є дотримання постійного режиму сну. Намагайтеся лягати спати і прокидатися в один і той самий час кожен день.

Це допомагає організму налаштувати внутрішній годинник і підтримувати стабільний цикл сну. Якщо ви часто дрімаєте вдень, це може порушити нічний сон, тому обмежуйте тривалість денного відпочинку до 20-30 хвилин.

Створення чіткої звички до сну допоможе організму ефективніше керувати фазами сну, знижуючи кількість нічних пробуджень і покращуючи самопочуття впродовж дня.