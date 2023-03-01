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Чому так важливо їсти яйця щодня. Це пояснення вас переконає

Фото: Чому потрібно їсти яйця щодня (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця є чудовим джерелом високоякісного білка. Вони дають нам незамінні амінокислоти – будівельні блоки білка, які ми отримуємо з харчування.

Чому цей продукт потрібно включати до щоденного раціону розповіла в Instagram педіатр із Харкова Дар'я Власенко.

Чому яйця такі корисні

У яйцях містяться кілька вітамінів та мінералів: вітамін А (важливий для здоров'я очей, кісток та зубів), вітамін D (також підтримує здоров'я кісток та зубів), холін (важливий для роботи мозку та здоров'я серця) та селен (важливий для функції щитовидної залози).

Одне велике яйце містить 6,25 г білка, що становить від 18 до 48% рекомендованої норми білка для дітей віком від 1 до 13 років.

Одне велике яйце забезпечує від 60 до 128% вітаміну А і від 18 до 23% вітаміну В-12.

Крім багатьох переваг, яйця також є джерелом харчового холестерину та насичених жирів – речей, які ми заохочуємо обмежити у нашому раціоні, щоб підтримувати здоров'я серця.

В одному великому яйці міститься 186 мг холестерину і майже 5 грамів загального жиру (1,5 г насиченого жиру).

Що потрібно знати

Американська кардіологічна асоціація рекомендує споживати менше 300 мг холестерину з їжею щодня (менше 200 мг на день для людей із захворюваннями серця або підвищеним рівнем ЛПНГ або "поганого" холестерину).

Хоча дані показують, що серед здорових дорослих споживання одного яйця на день не пов'язане з ризиком ішемічної хвороби серця або інсульту, споживання більш ніж семи яєць на тиждень дійсно пов'язане з підвищеним ризиком.

Як ми раніше писали, 4 підказки, які допоможуть довше зберегти яйця свіжими.

Читайте також про те, чому яйця не рекомендують зберігати у холодильнику.

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