Чому так важливо їсти яйця щодня. Це пояснення вас переконає

Чому яйця такі корисні

У яйцях містяться кілька вітамінів та мінералів: вітамін А (важливий для здоров'я очей, кісток та зубів), вітамін D (також підтримує здоров'я кісток та зубів), холін (важливий для роботи мозку та здоров'я серця) та селен (важливий для функції щитовидної залози).

Одне велике яйце містить 6,25 г білка, що становить від 18 до 48% рекомендованої норми білка для дітей віком від 1 до 13 років.

Одне велике яйце забезпечує від 60 до 128% вітаміну А і від 18 до 23% вітаміну В-12.

Крім багатьох переваг, яйця також є джерелом харчового холестерину та насичених жирів – речей, які ми заохочуємо обмежити у нашому раціоні, щоб підтримувати здоров'я серця.

В одному великому яйці міститься 186 мг холестерину і майже 5 грамів загального жиру (1,5 г насиченого жиру).

Що потрібно знати

Американська кардіологічна асоціація рекомендує споживати менше 300 мг холестерину з їжею щодня (менше 200 мг на день для людей із захворюваннями серця або підвищеним рівнем ЛПНГ або "поганого" холестерину).

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Хоча дані показують, що серед здорових дорослих споживання одного яйця на день не пов'язане з ризиком ішемічної хвороби серця або інсульту, споживання більш ніж семи яєць на тиждень дійсно пов'язане з підвищеним ризиком.