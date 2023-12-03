Чому важливо робити щосезонний розбір гардеробу: відповідь дуже проста

Чому важливо перебирати гардероб кожного сезону

По-перше, це спростить ваше життя, розвантажить вас, ваш емоційний стан, вашу голову, думки й місце в домі, що теж важливо.

Є така теорія, що ми готові прощатися лише з тими речами, які вже не підходять нам за емоційним станом. Тобто, коли ти її одягаєш - ти відчуваєш дискомфорт і повертаєшся думками у минуле.

Існує кілька простих кроків, які допоможуть правильно розібрати гардероб та зможуть пояснити важливість цієї дії.

Чому важливо щосезону розбирати гардероб (фото: Freepik)