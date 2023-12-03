Чому важливо робити щосезонний розбір гардеробу: відповідь дуже проста

Насправді більшість з нас полюбляє зберігати старі речі, які вже ніколи не одягне і цьому є пояснення. Одяг - зберігає теплі спогади про особливі моменти, але і їх важливо позбуватися.
Про те, чому потрібно щосезону розібрати свій гардероб, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал про моду “Кутюр”.
Чому важливо перебирати гардероб кожного сезону
По-перше, це спростить ваше життя, розвантажить вас, ваш емоційний стан, вашу голову, думки й місце в домі, що теж важливо.
Є така теорія, що ми готові прощатися лише з тими речами, які вже не підходять нам за емоційним станом. Тобто, коли ти її одягаєш - ти відчуваєш дискомфорт і повертаєшся думками у минуле.
Існує кілька простих кроків, які допоможуть правильно розібрати гардероб та зможуть пояснити важливість цієї дії.
Чому важливо щосезону розбирати гардероб (фото: Freepik)
зберіть всі ваші речі в купу та оберіть базу, тобто, лише те, що носите постійно цього сезону.
відкладіть в окрему купу усе те, що не носите взагалі й ті речі, в яких ви себе не бачите. Застаріло, не подобається, стало малим чи великим - все це викидайте.
сховайте в окреме місце речі, які вам підходять, але призначені для особливих подій, як весілля, свята, корпоративи, побачення, поїздки тощо.
викидайте одразу розтягнутий, непривабливий, незручний, той, який дратує вас. Це те, що має може тягнути вас назад і повертати до минулого життя, яким ви більше не живете.
оцініть стан деяких речей і продайте зайві речі, що залишаються у хорошому стані. Можливо, щось вийшло з моди, більше вам не подобається або ніяк не вписується у капсулу вашого теперішнього стилю. Інша альтернатива - пожертвувати одяг тим, хто цього потребує.
стилізуйте речі, які не носите, але вони й досі вам подобаються. Впишіть у капсулу, якщо вона у вас є, якщо ні, намагайтеся самостійно міксувати їх з іншим одягом, який зараз у тренді.