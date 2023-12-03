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Почему важно каждый сезон проводить разбор гардероба: ответ очень прост

Почему важно каждый сезон разбирать гардероб (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

На самом деле большинство из нас любит хранить старые вещи, которые уже никогда не наденет и этому есть объяснение. Одежда - сохраняет теплые воспоминания об особых моментах, но и их важно избавляться.

О том, почему нужно каждый сезон разобрать свой гардероб, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал о моде "Кутюр".

Почему важно перебирать гардероб каждый сезон

Во-первых, это упростит вашу жизнь, разгрузит вас, ваше эмоциональное состояние, вашу голову, мысли и место в доме, что тоже важно.

Есть такая теория, что мы готовы прощаться с теми вещами, которые уже не подходят нам по эмоциональному состоянию. То есть, когда ты ее надеваешь - ты чувствуешь дискомфорт и возвращаешься мыслями в прошлое.

Существует несколько простых шагов, которые помогут правильно разобрать гардероб и объяснить важность этого действия.

Почему важно каждый сезон разбирать гардероб (фото: Freepik)

  • соберите все ваши вещи в кучу и выберите базу, то есть только то, что носите постоянно в этом сезоне.
  • отложите в отдельную кучу все то, что не носите вообще и вещи, в которых вы себя не видите. Устарело, не нравится, стало малым или большим - все это выбрасывайте.
  • спрячьте в отдельное место вещи, которые вам подходят, но предназначены для особых событий, как свадьбы, праздники, корпоративы, свидания, поездки и т.д.
  • выбрасывайте сразу растянутый, непривлекательный, неудобный, раздражающий вас. Это то, что должно может тянуть вас обратно и возвращать к прошлой жизни, которой вы больше не живете.
  • оцените состояние некоторых вещей и продайте лишние вещи, которые остаются в хорошем состоянии. Возможно, что-то вышло из моды, больше вам не нравится или никак не вписывается в капсулу вашего настоящего стиля. Другая альтернатива - пожертвовать одежду тем, кто в этом нуждается.
  • стилизуйте вещи, которые не носите, но они до сих пор вам нравятся. Впишите в капсулу, если она у вас есть, если нет, старайтесь самостоятельно миксовать их с другой одеждой, которая сейчас в тренде.

Раньше мы рассказывали о том, с какими вещами не модно совмещать шубы и пуховики и какие они, современные тренды.

Также читайте наш материал о 6 вещах, от которых нужно избавиться прямо сейчас.

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