Чому важливо робити щосезонний розбір гардеробу: відповідь дуже проста
Насправді більшість з нас полюбляє зберігати старі речі, які вже ніколи не одягне і цьому є пояснення. Одяг - зберігає теплі спогади про особливі моменти, але і їх важливо позбуватися.
Про те, чому потрібно щосезону розібрати свій гардероб, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал про моду “Кутюр”.
Чому важливо перебирати гардероб кожного сезону
По-перше, це спростить ваше життя, розвантажить вас, ваш емоційний стан, вашу голову, думки й місце в домі, що теж важливо.
Є така теорія, що ми готові прощатися лише з тими речами, які вже не підходять нам за емоційним станом. Тобто, коли ти її одягаєш - ти відчуваєш дискомфорт і повертаєшся думками у минуле.
Існує кілька простих кроків, які допоможуть правильно розібрати гардероб та зможуть пояснити важливість цієї дії.
Чому важливо щосезону розбирати гардероб (фото: Freepik)
- зберіть всі ваші речі в купу та оберіть базу, тобто, лише те, що носите постійно цього сезону.
- відкладіть в окрему купу усе те, що не носите взагалі й ті речі, в яких ви себе не бачите. Застаріло, не подобається, стало малим чи великим - все це викидайте.
- сховайте в окреме місце речі, які вам підходять, але призначені для особливих подій, як весілля, свята, корпоративи, побачення, поїздки тощо.
- викидайте одразу розтягнутий, непривабливий, незручний, той, який дратує вас. Це те, що має може тягнути вас назад і повертати до минулого життя, яким ви більше не живете.
- оцініть стан деяких речей і продайте зайві речі, що залишаються у хорошому стані. Можливо, щось вийшло з моди, більше вам не подобається або ніяк не вписується у капсулу вашого теперішнього стилю. Інша альтернатива - пожертвувати одяг тим, хто цього потребує.
- стилізуйте речі, які не носите, але вони й досі вам подобаються. Впишіть у капсулу, якщо вона у вас є, якщо ні, намагайтеся самостійно міксувати їх з іншим одягом, який зараз у тренді.
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