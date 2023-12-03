Почему важно каждый сезон проводить разбор гардероба: ответ очень прост

На самом деле большинство из нас любит хранить старые вещи, которые уже никогда не наденет и этому есть объяснение. Одежда - сохраняет теплые воспоминания об особых моментах, но и их важно избавляться.

О том, почему нужно каждый сезон разобрать свой гардероб, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Telegram-канал о моде "Кутюр".

Почему важно перебирать гардероб каждый сезон

Во-первых, это упростит вашу жизнь, разгрузит вас, ваше эмоциональное состояние, вашу голову, мысли и место в доме, что тоже важно.

Есть такая теория, что мы готовы прощаться с теми вещами, которые уже не подходят нам по эмоциональному состоянию. То есть, когда ты ее надеваешь - ты чувствуешь дискомфорт и возвращаешься мыслями в прошлое.

Существует несколько простых шагов, которые помогут правильно разобрать гардероб и объяснить важность этого действия.

Почему важно каждый сезон разбирать гардероб (фото: Freepik)