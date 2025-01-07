Почему стоит забыть о слове "давай" в своей речи: как на самом деле говорить правильно

Слово "давай" считается частью нашей речи и мы его используем ежедневно, во многих ситуациях и разговорах. Но никогда не задумываемся, что это огромная ошибка и на самом деле в украинском языке правильно говорить иначе.

Почему нужно выбросить из своей речи слово "давай" и как говорить правильно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на тренера по ораторскому мастерству Павла Мацьопу в Instagram.

Эксперт указал, что украинцы делают ошибку ежедневно, произнося слово "давай" - "давай зробимо", "давай підійду".

"Сразу к делу. Это калька с русского языка, которая не соответствует украинским языковым нормам. Повелительное наклонение у нас имеет форму второго лица единственного числа и первого лица множественного числа", - пояснил Павел Мацьопа.

Он добавил, что в первом случае это - "читай", "працюй", а во втором - "читаймо", "працюймо".

Например:

Давай зробимо це разом! - Зробімо це разом!

Давайте вже почнемо! - Почнімо вже!

Давай відпочинемо! - Відпочиньмо!

Давай заспіваємо! - Заспіваймо!

Давай зустрінемось завтра? - Зустріньмося завтра?

"Эти варианты делают речь более естественной и выразительной. Употребление слова "давай" оправдано в тех случаях, когда оно управляет существительным или выражает разрешение, или призыв к конкретному действию", - подчеркивает специалист.

Например:

Давайте ваші документи.

Давай руку.

Якщо на тебе хтось нападе - давай здачі.

"В таких конструкциях это не ошибка, поскольку оно функционирует как призыв к действию, не побуждает к совместному выполнению, а лишь просит выполнить простое действие", - объясняет Павел Мацьопа.

Он советует руководствоваться такими правилами: