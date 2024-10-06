Чому не варто відповідати на робочу пошту у вихідні або у позаробочий час

Робочі листи та повідомлення зараз можуть прийти у будь-який час - як ввечері, у позаробочий час, так й у вихідні та навіть під час вашої відпустки. Бо колеги та керівники не завжди дотримуються тиші й це може спровокувати певні негативні наслідки.

Чому не варто відповідати на робочі листи та повідомлення у позаробочий час та на вихідних, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на The Conversation.

Як впливають робочі листи та повідомлення на людину

Вечір п'ятниці, ви з бокалом вина, збираєтеся подивитися новий фільм і розслабитися після робочого тижня. Аж раптом на телефон приходить повідомлення або лист з позначкою "терміново". В цей момент ваше серце падає, рівень стресу підвищується.

І навіть якщо ви вирішуєте не реагувати негайно, шкода вже буде завдана. Робота знову зазіхнула на ваше особисте життя.

Ще зовсім недавно нам здавалося, що смартфони та інші технології - це зручно, навіть тріумф ефективності. Але це було до того, як робота стала регулярно вриватися в ваше домашнє життя. І ці постійні комунікації у позаробочий час шкідливі як для працівників, так і для роботодавців.

Що показало дослідження

Професор з комунікацій Мьонг Гі Чон захотів зрозуміти, що відбувається, коли люди відчувають потребу відкидати робочу пошту перед сніданком та після обіду. І він провів дослідження, яке вивчало вплив спілкування по роботі в позаурочний час.

Дослідники виявили тривожний зв'язок між спілкуванням, пов'язаним з роботою, у неробочий час і збільшенням виснаження працівників. Відповідь на електронні листи в неробочий час була пов'язана з погіршенням продуктивності, працівники гнівалися на своїх роботодавців і показували інші негативні прояви поведінки.

Було опитано понад 300 штатних працівників в різних галузях промисловості, щоб з'ясувати, як спілкування в неробочий час виснажує розумові та емоційні резерви працівників.

Дані дослідження однозначні: спілкування, пов'язане з роботою, у позаробочий час, призводить до емоційного виснаження, яке, своєю чергою, може вилитися в контрпродуктивну робочу поведінку.

Чому це важливо

За словами дослідників, цей сценарій стає дедалі більш поширеним. Згідно з опитуванням, проведеним Американською психологічною асоціацією ще у 2013 році, більше половини американських працівників повідомили, що перевіряли повідомлення, пов'язані з роботою, принаймні один раз на вихідних. І відтоді цифри, безсумнівно, лише зросли.

Професор комунікації підкреслює, що результати його дослідження показують наслідки цієї зміни на сучасному робочому місці. Коли кордони між домом і роботою розмиваються, це не тільки шкодить роботі та задоволенню життям, але й впливає на продуктивність організації.

"Ми на власні очі побачили довгостроковий вплив розмитості меж між роботою та особистим часом через комунікаційні технології. На мій погляд, це дослідження є критичним тривожним дзвіночком, який підкреслює необхідність чітких меж, які захищатимуть особистий час працівників від перетворення їхнього робочого дня на ще одне продовження", - сказав Мьонг Гі Чон.

Розмивання кордонів між роботою та життям залишається основною проблемою в організаційній комунікації.