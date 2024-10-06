Почему не стоит отвечать на рабочую почту на выходных или во внерабочее время

Рабочие письма и сообщения могут прийти в любое время - как вечером, во внерабочее время, так и на выходных и даже во время вашего отпуска. Потому что коллеги и руководители не всегда соблюдают тишину и это может спровоцировать определенные негативные последствия.

Почему не стоит отвечать на рабочие письма и сообщения во внерабочее время и на выходных, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Conversation.

Как влияют рабочие письма и сообщения на человека

Вечер пятницы, вы с бокалом вина, собираетесь посмотреть новый фильм и расслабиться после рабочей недели. Вдруг на телефон приходит сообщение или письмо с пометкой "срочно". В этот момент ваше сердце падает, уровень стресса увеличивается.

И даже если вы решаете не реагировать немедленно, ущерб уже будет нанесен. Работа снова посягнула на вашу личную жизнь.

Еще совсем недавно нам казалось, что смартфоны и другие технологии - это удобно, даже триумф эффективности. Но это было до того, как работа стала регулярно врываться в вашу домашнюю жизнь. И эти постоянные коммуникации во внерабочее время вредны как работникам, так и работодателям.

Что показало исследование

Профессор по коммуникациям Мьонг Ги Чон захотел понять, что происходит, когда люди испытывают потребность откладывать рабочую почту перед завтраком и после обеда. И он провел исследование, изучавшее влияние общения по работе во внеурочное время.

Исследователи обнаружили тревожную связь между общением, связанным с работой, в нерабочее время и увеличением истощения работников. Ответ на электронные письма в нерабочее время был связан с ухудшением производительности, работники сердились на своих работодателей и показывали другие негативные проявления поведения.

Было опрошено более 300 штатных работников в разных отраслях промышленности, чтобы выяснить, как общение в нерабочее время истощает мыслительные и эмоциональные резервы работников.

Данные исследования однозначны: общение, связанное с работой, во внерабочее время, приводит к эмоциональному истощению, которое, в свою очередь, может вылиться в контрпродуктивное рабочее поведение.

Почему это важно

По словам исследователей, этот сценарий становится все более распространенным. Согласно опросу, проведенному Американской психологической ассоциацией еще в 2013 году, более половины американских работников сообщили, что проверяли сообщения, связанные с работой, по крайней мере, один раз за выходные. И с тех пор цифры, несомненно, только выросли.

Профессор коммуникации подчеркивает, что результаты исследования показывают последствия этого изменения на современном рабочем месте. Когда границы между домом и работой размываются, это не только вредит работе и удовлетворению жизнью, но и влияет на производительность организации.

"Мы собственными глазами увидели долгосрочное влияние размытости границ между работой и личным временем через коммуникационные технологии. На мой взгляд, это исследование является критическим тревожным звоночком, подчеркивающим необходимость четких границ, которые будут защищать личное время работников от превращения их рабочего дня в еще одно продолжение", - сказал Мьонг Ги Чон.

Размывание границ между работой и жизнью остается основополагающей проблемой в организационной коммуникации.