Чому не варто видаляти спам у пошті: несподіване пояснення

Спам і фішингові листи - надокучливе явище, з яким стикався кожен. Однак спам може бути корисним, тому видаляти такі листи не завжди варто.

Чому не варто видаляти спам-листи і як захиститися від інтернет-шахрайства, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Чому не варто видаляти спам-листи

Усі основні поштові сервіси починають використовувати складні та адаптивні фільтри спаму, які з кожним днем стають дедалі точнішими у визначенні потрібних і непотрібних листів. Важлива умова для цього ефекту навчання: програмне забезпечення повинно мати можливість тренуватися, і для цього якраз і корисні спам-листи.

Що робити замість видалення спам-листів

Якщо ви використовуєте поштовий клієнт, такий як Outlook або Thunderbird

Вручну позначайте відповідні повідомлення як спам (або як "небажані"), якщо ваша програма для пошти цього не зробила автоматично. Це допоможе тренувати фільтр спаму, і в майбутньому вам доведеться менше стикатися з дратівливими листами, оскільки автоматичний фільтр буде поліпшуватися.

Якщо ви отримуєте листи через браузер

Залежно від використовуваного сервісу ви можете позначити небажані повідомлення як спам різними способами. Звичайно, вам потрібно буде зробити це, якщо такі листи відображаються як звичайні у вашій поштовій скриньці і не потрапили в папку зі спамом.

Ви можете позначити такі повідомлення в папці "Вхідні" (позначивши їх галочкою) і перемістити їх до папки зі спамом за допомогою команди "Спам" або "Неважливі" в рядку меню. Це також працює з окремими (відкритими) листами, для яких шлях до папки спаму іноді проходить через кнопку "Перемістити" над текстом листа.

Як в особистому, так і в професійному житті ці процедури допоможуть скоротити кількість спамових повідомлень у довгостроковій перспективі. Відправники таких повідомлень також швидше потрапляють до чорного списку.

Якщо ви використовуєте спільний поштовий сервер в офісі, ви можете надати своїм колегам чудову послугу, запобігши потраплянню тих самих шахрайських повідомлень, які ви вже позначили як спам і відфільтрували.

Варто зазначити, що небажані листи зазвичай автоматично видаляються з відповідних папок через 30 днів. Проблеми з пам'яттю виникають дуже рідко, навіть якщо повідомлення не видаляються вручну. Якщо папка зі сміттєвими листами не очищається автоматично, вам варто видаляти її вміст самостійно раз на місяць.

Не скасовуйте підписку на спам-листи

Багато постачальників послуг і поштових клієнтів тепер пропонують простий спосіб відписатися від небажаних рекламних листів, розсилок тощо за допомогою одного кліка прямо у вашій поштовій скриньці. Ця функція корисна, якщо ви не хочете вручну видалятися з розсилок або вас не цікавить реклама, що міститься в листах.

Однак ця корисна функція також може приховувати небезпеку, особливо в разі шахрайських повідомлень. Річ у тім, що ви ненавмисно повідомляєте відправнику, що ваша адреса електронної пошти справді існує й активно використовується.

Шахраї-спамери надсилають мільйони листів щодня, іноді без розбору, на випадково згенеровані адреси. Вони часто не знають, чи існують насправді акаунти, на які вони пишуть, або чи читаються повідомлення - доти, доки користувачі не натиснуть кнопку відписки. Тоді шахраї отримують запит припинити надсилання листів на цю адресу, після чого, звісно, вони роблять абсолютно протилежне.

Як захистити себе від спаму та шахрайства в інтернеті

Будьте насторожені

Звучить банально, але це могло б захистити багатьох жертв кіберзлочинності. Щойно у вас виникають сумніви з приводу відправника або змісту нових повідомлень, варто насторожитися і в разі сумнівів припустити, що вас намагаються обдурити. Це особливо важливо, якщо вас просять оплатити щось або надати особисті дані.

Зберігайте спокій

Якщо хтось просить вас діяти швидко (і, отже, імпульсивно) у терміновому листі, варто насторожитися. Чесні компанії не чинять тиску на клієнтів і не погрожують надіслати нагадування, якщо ви не одразу виконаєте вимоги.

Уникайте посилань у листах

Якщо вас просять перейти за посиланням у повідомленні, має сенс самостійно знайти потрібні сторінки. Введіть URL у браузері (якщо ви його знаєте) або нехай Google знайде потрібну сторінку для вас.

Не відкривайте невідомі вкладення

Тримайтеся подалі від сумнівних вкладень у листах. Шкідливе ПЗ може ховатися навіть в Excel-файлах, документах Word або зображеннях. У виконавчих файлах (EXE) або архівах (ZIP, RAR тощо) це завжди так. Також слід уникати HTML-файлів, оскільки вони можуть перенаправляти на небезпечні сервери.

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