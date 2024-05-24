Чому не варто сварити дітей за оцінки в школі: молодий вчитель з Києва розказав правду

Чому не варто сварити дітей за оцінки

За словами педагога, учні починають сприймати таку поведінку як адекватну модель, і коли в них зʼявляються свої діти, вони робитимуть те ж саме. Так утворюється замкнуте коло, зазначив він.

Руслан вважає, що треба бути сучасним з дітьми, так би мовити, бути на їх рівні.

"Ця проблема залишилась. І я завжди доношу учням, і щоб вони доносили батькам, що оцінка - це лише оцінка, і не треба в жодному разі якось карати свою дитину. Потім зовсім відпадає бажання і вчитись, і цей предмет також вона ненавидить, і весь світ. Я вважаю, що це батькам треба працювати над собою. І замість того, щоб робити якісь покарання, навпаки розібратися, в чому проблема", - розповів вчитель.

"Може, їй треба переключитись на інший предмет, а вони сварять її за це. Це замкнутий коло. Якщо дитину сварять, не дай Боже, там якесь насилля за оцінку, то потім вона сприймає це як адекватну модель і коли в неї буде дитина вона буде робити те ж саме", - додав він.

Також педагог дав пораду вчителям - пояснювати дітям складні терміни простими словами.