Почему не стоит ругать детей за оценки в школе: молодой учитель из Киева рассказал правду

Почему не стоит ругать детей за оценки

По словам педагога, ученики начинают воспринимать такое поведение как адекватную модель, и когда у них появляются свои дети, они будут делать то же самое. Так образуется замкнутый круг, отметил он.

Руслан считает, что нужно быть современным с детьми, так сказать, быть на их уровне.

"Эта проблема осталась. И я всегда доношу ученикам, и чтобы они доносили родителям, что оценка - это лишь оценка, и не надо ни в коем случае как-то наказывать своего ребенка. Потом совсем отпадает желание и учиться, и этот предмет также он ненавидит, и весь мир. Я считаю, что это родителям надо работать над собой.

"Может, ему надо переключиться на другой предмет, а они ругают его за это. Это замкнутый круг. Если ребенка ругают, не дай Бог, там какое-то насилие за оценку, то потом он воспринимает это как адекватную модель и когда у него будет ребенок, он будет делать то же самое", - добавил он.

Также педагог дал совет учителям - объяснять детям сложные термины простыми словами.