ua en ru
Пт, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому не варто сварити дітей за оцінки в школі: молодий вчитель з Києва розказав правду

П'ятниця 24 травня 2024 09:48
UA EN RU
Чому не варто сварити дітей за оцінки в школі: молодий вчитель з Києва розказав правду Фото: Чому не варто сварити дітей за оцінки в школі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Київський вчитель з фізики Руслан Ігорович, розказав, чому батькам не варто сварити дітей за погані оцінки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео LUKI на YouTube.

Чому не варто сварити дітей за оцінки

За словами педагога, учні починають сприймати таку поведінку як адекватну модель, і коли в них зʼявляються свої діти, вони робитимуть те ж саме. Так утворюється замкнуте коло, зазначив він.

Руслан вважає, що треба бути сучасним з дітьми, так би мовити, бути на їх рівні.

"Ця проблема залишилась. І я завжди доношу учням, і щоб вони доносили батькам, що оцінка - це лише оцінка, і не треба в жодному разі якось карати свою дитину. Потім зовсім відпадає бажання і вчитись, і цей предмет також вона ненавидить, і весь світ. Я вважаю, що це батькам треба працювати над собою. І замість того, щоб робити якісь покарання, навпаки розібратися, в чому проблема", - розповів вчитель.

"Може, їй треба переключитись на інший предмет, а вони сварять її за це. Це замкнутий коло. Якщо дитину сварять, не дай Боже, там якесь насилля за оцінку, то потім вона сприймає це як адекватну модель і коли в неї буде дитина вона буде робити те ж саме", - додав він.

Також педагог дав пораду вчителям - пояснювати дітям складні терміни простими словами.

Нагадаємо, що у МОН зробили заяву щодо навчання дітей за кордоном.

Також читайте, що шкільні програми в Україні планують спростити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа Діти
NEWS
Є лише 4 причини не прийти за повісткою до ТЦК "без наслідків": які вони
Є лише 4 причини не прийти за повісткою до ТЦК "без наслідків": які вони