ua en ru
Пт, 24 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Почему не стоит ругать детей за оценки в школе: молодой учитель из Киева рассказал правду

Пятница 24 мая 2024 09:48
UA EN RU
Почему не стоит ругать детей за оценки в школе: молодой учитель из Киева рассказал правду Фото: Почему не стоит ругать детей за оценки в школе (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Киевский учитель по физике Руслан Игоревич рассказал, почему родителям не стоит ругать детей за плохие оценки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео LUKI на YouTube.

Почему не стоит ругать детей за оценки

По словам педагога, ученики начинают воспринимать такое поведение как адекватную модель, и когда у них появляются свои дети, они будут делать то же самое. Так образуется замкнутый круг, отметил он.

Руслан считает, что нужно быть современным с детьми, так сказать, быть на их уровне.

"Эта проблема осталась. И я всегда доношу ученикам, и чтобы они доносили родителям, что оценка - это лишь оценка, и не надо ни в коем случае как-то наказывать своего ребенка. Потом совсем отпадает желание и учиться, и этот предмет также он ненавидит, и весь мир. Я считаю, что это родителям надо работать над собой.

"Может, ему надо переключиться на другой предмет, а они ругают его за это. Это замкнутый круг. Если ребенка ругают, не дай Бог, там какое-то насилие за оценку, то потом он воспринимает это как адекватную модель и когда у него будет ребенок, он будет делать то же самое", - добавил он.

Также педагог дал совет учителям - объяснять детям сложные термины простыми словами.

Напомним, что в МОН сделали заявление об обучении детей за границей .

Читайте также, что школьные программы в Украине планируют упростить.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Дети
NEWS
Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы
Пограничники не исключают возможного наступления РФ в Сумской области: должны быть готовы