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Чому не варто садити щавель на городі: це може бути шкідливо

Чому не варто садити щавель на городі (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Щавель вважається корисною зеленню, хоча у певний період його вважали бур'яном, який знищує врожай інших рослин на городі. Зараз щавель додають у салати, варять з нього борщі. Однак на городі він може наробити шкоди.

Чому не варто садити щавель поруч з іншими рослинами на городі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

У підготовці матеріалу використані джерела: Фазенда, Sad.net, Vkazivka.

Щавель - багатолітня рослина, яка при неналежному догляді за пару років може перетворитися на дику. У такого щавлю гіркий присмак і він не підходить для приготування страв.

Висаджують щавель насінням або корінням. Ця рослина дуже швидко розростається по всій ділянці, а з часом починає паразитувати.

Щавлю потрібно дуже багато вологи й він починає висмоктувати вологу з-під інших культур. Тому дуже обережно треба ставитися до того, що посадити неподалік щавлю.

А ще щавель може перетворитися у справжній бур'ян, якій зробить ґрунт біднішим на корисні та поживні речовини й буде заважати рости іншим рослинам.

Досвідчені городники радять садити щавель на межі, щоб він не пускав бур'яни на город. І якщо він буде розростатися швидко, то не буде там шкодити корисній городині. Щавлю потрібна волога земля і постійне підживлювання водою. Однак місце має бути таким, щоб волога не застоювалася у ґрунті.

Ще цій рослини подобаються освітлені місця, але вона не терпить потрапляння прямих сонячних променів.

Щавель можна садити під кронами дерев, в чагарниках, за будинком чи під парканом. Але садити після пирію - дуже небажано, бо врожаю тоді не буде.

Важливо! Не садіть щавель поруч з бобовими - вони будуть погано розвиватися. Також тримайте цю культуру подалі від м'яти, меліси, томатів, огірків та кабачків. Не варто садити біля будь-якої зелені.

 

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