Чому не варто починати нові звички з першого числа або з понеділка

Як пояснює експерт, механізм простий: ми прив'язуємо зміни до "красивої дати", бо здається, що так буде легше стартувати. Але насправді це лише спосіб відкласти початок.

"Типу: "Ну от ще цей тиждень поживу як раніше, а потім точно почну". І от уже в неділю ввечері ви влаштовуєте собі прощальний марафон - їсте все підряд, валяєтесь без руху чи залипаєте в телефон, бо ж "завтра вже почнеться нове життя". А потім настає понеділок… і ви або дотримуєтеся плану кілька днів, або одразу зриваєтеся, бо щось пішло не так", - каже Віталій Курсік.

Стрес, втома, непідготовленість - і ось ви вже кажете собі: "Ну нічого, почну з наступного понеділка".

Чому люди люблять щось починати з дати

Людський мозок прагне символічних рубежів - початок тижня, місяця чи року здається чистою сторінкою. Це створює ілюзію контролю: "Ось тепер точно все зміниться". Але в реальності це - ілюзія мотивації, а не справжнє бажання діяти.

"Психологи називають це ефектом "свіжого старту" - ми переоцінюємо мотивацію й недооцінюємо рутину. А очікування магічного моменту - це форма прокрастинації. Найкращий час - коли у вас з'явився імпульс і ясність дій", - пояснює коуч.

Що не так із понеділками та першими числами

Нереалістичні очікування. Ми уявляємо понеділок як день великих звершень, а потім стикаємося з реальною втомою, справами, стресом. Це демотивує.

Перенесення відповідальності. Обіцянка "з понеділка" - спосіб не починати вже. Це відкладання під виглядом планування.

Суспільний шаблон. Ми підсвідомо наслідуємо інших: усі щось "починають з понеділка", хоча це не працює для більшості.

Як правильно почати нову звичку

Починати в той момент, коли прийшла ідея

Найкраще - дій упродовж 24 годин. Хоч у середу ввечері, хоч у суботу вранці. Головне - діяти одразу, а не чекати "зручного старту".

Додавати зміни поступово

Не треба одразу кардинально міняти все життя - це не спрацює. Маленькі кроки будуть ефективнішими. Нехай це буде 5 хвилин зарядки (пробіжки, танцю) або й стакан води.

Не чекати ідеальних умов

Бо вони ніколи не будуть ідеальними. Завжди щось буде заважати - самопочуття, день почався не так, ви забули або ще щось.

Дозволити собі гнучкість

Якщо одного дня щось не вийшло - це не провал, а частина процесу. Просто продовжуйте далі.

"Зміни не прив’язані до календаря - вони починаються, коли ви вирішуєте діяти. Тож, якщо хочеться щось змінити, не чекайте понеділка. Починайте зараз", - радить Віталій Курсік.