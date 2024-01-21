Чому не варто купувати авто "по техпаспорту", якщо не хочете нажити собі проблем

Які ризики несе купівля авто "по техпаспорту"

"Ніколи не купуйте автомобіль "по техпаспорту". Річ у тому, що законним власником авто ви стаєте тільки після перереєстрації машини у сервісних центрах. Документом, який дає право на перереєстрацію, є договір "купівлі-продажу". Бланки цих договорів можна отримати у центрі МВС", - пояснює експерт.

А купівля авто "по техпаспорту" має під собою на увазі внесення коштів за отримання на руки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Проте така дія не має жодної юридичної сили.

"Офіційним власником залишається попередня людина, а ви просто отримуєте право тимчасово користуватися автомобілем, поки власник не передумає", - застерігає Сащук.

Крім того, купівля авто по техпаспорту може потягнути за собою неприємності. Наприклад, у зв'язку із тим, що колишній власник мав проблеми із законом, на авто може бути накладено арешт, або навіть оголошено у розшук.

"Також дуже часто люди стикаються із ситуацією, що офіційний власник помирає і вони потім не можуть переоформити цей автомобіль у встановленому законом порядку", - каже адвокат.

Сащук наголошує, якщо ви не хочете стикнутися в майбутньому із проблемою переоформлення автомобіля, або додатковими фінансовими втратами - купуйте автомобіль правильно, як того вимагає чинне законодавство.

Переоформити авто можна через "Дію"

Нагадаємо, що з 20 грудня 2023 року водії можуть переоформити авто через "Дію". Процедура займає 15 хвилин. Скористатися послугою перереєстрації зможуть лише ті, хто продає авто вперше за рік.

Перереєстрація авто у додатку "Дія" означає, що більше немає необхідності їздити до сервісних центрів МВС для перевірки документів та авто, заповнювати папери, платити квитанції у конкретних банках, заздалегідь записуватись в електронну чергу.

Інструкція, як переоформити авто через "Дію" - тут.